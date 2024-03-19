Лозанна, Швейцария, 19 марта, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Nizar Kerkeni

«Россияне и белорусы не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия», — сообщил журналистам 19 марта директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Он добавил, что медали олимпийцев из России и Белоруссии, завоёванные в Париже, не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.

Маклауд также сообщил, что к ОИ-2024 допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на игры могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент МОК Джон Коутс 17 марта объявил, что участники Олимпиады в Париже, выступающие под нейтральным флагом, не будут участвовать ни в каких командных видах спорта. Он также заявил, что комитет откажет всем российским спортсменам, которые готовились в клубах ЦСКА и «Динамо».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что Олимпиада без российских атлетов будет ущербной и неинтересной. Он добавил, что Россия будет развивать свой спорт организует международные игры, которые будут следовать принцам олимпизма.