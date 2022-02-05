Президент России Владимир Путин 4 февраля находился с рабочим визитом в Китае, принимал участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Кроме того, в ходе визита Путина в Китай состоялись переговоры на высшем уровне. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия. Также лидеры стран обменялись мнениями по актуальной международной и региональной тематике. По итогам визита принято совместное заявление. В нём зафиксированы «общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

10:23 04.02.2022 Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином началась. Российский президент — первый мировой лидер, с которым китайский встретился лицом к лицу с начала пандемии.

10:25 04.02.2022 Трансляция пока не началась, вероятно, начало встречи проходит за закрытыми дверями.

10:29 04.02.2022 Президент РФ Владимир Путин — первый глава государства, с которым китайский лидер Си Цзиньпин встретился лицом к лицу после пандемии.

10:31 04.02.2022 Путин — Си Цзиньпину: «Здравствуйте! Очень рад вас видеть!»

10:35 04.02.2022 В ходе встречи Путина и Си Цзиньпина «будет рассмотрен широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях», передаёт сайт Кремля.

10:42 04.02.2022 Началась трансляция первых кадров встречи Путина и Си Цзиньпина.

10:43 04.02.2022 Политическое и стратегическое взаимодоверие — Си Цзиньпин об отношениях Китая и России.

10:44 04.02.2022 Путин: уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские.

10:44 04.02.2022 Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр.

10:51 04.02.2022 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в Пекине. Российский лидер 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом. Путин впервые находится в Китае с начала пандемии COVID-19. В программе визита — общение с китайским лидером, в том числе рабочий обед и беседа тет-а-тет. Кроме того, глава Российского государства станет гостем на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Подробности в материале: Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине

10:51 04.02.2022 Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином назвал взаимные поездки лидеров на открытие Олимпиад традицией.

10:52 04.02.2022 Олимпийские игры [(cc) Department for Communities and Local Government]

10:52 04.02.2022 Двухсторонние отношения России и Китая успешно развиваются. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Читайте подробнее: Путин назвал «беспрецедентными» отношения между Россией и Китаем

11:00 04.02.2022 При посадке в китайском аэропорту самолёт Владимира Путина «немного покачало». Виной тому — погодные условия.

11:00 04.02.2022 Главы России и Китая уже по традиции посещают Олимпиады друг у друга. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Подробности в материале: Посещения Олимпиад стали традицией российского и китайского лидеров — Путин

11:01 04.02.2022 Си Цзиньпин заявил о том, что мир в эпоху пандемии «вступил в новый период потрясений и перемен».

11:06 04.02.2022 Россия и Китай обсудят вопросы поставок нефти и газа. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Читайте подробнее: «Решения по нефти и газу» — Путин анонсировал темы для переговоров с КНР

11:20 04.02.2022 Си Цзиньпин — Путину: «В нашей стране это большой добрый знак. День открытия Олимпиады. День начала весны [по лунному календарю]. Сегодня мы с вами встречаемся. Уверены, что наша личная встреча придаст отношениям [между нашими странами] ещё больше энергии и бодрости» (цитата с kremlin.ru).

11:39 04.02.2022 Политическое и стратегическое взаимное доверие Китая и России укрепляется на фоне кризисов и перемен во всём мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. По словам китайского лидера, Москва и Пекин прилагают неустанные усилия к устойчивому развитию отношений и решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. «Всё крепнет — политическое и стратегическое взаимодоверие», — подчеркнул Си Цзиньпин. Об этом: Си Цзиньпин заявил о крепнущем взаимодоверии Китая и России

11:44 04.02.2022 В Пекине проходят переговоры Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. kremlin.ru

11:57 04.02.2022 Рейс с президентом РФ Владимиром Путиным благополучно приземлился в аэропорту Пекина. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Всё хорошо», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков опроверг слухи о трудностях при посадке самолёта с Путиным

12:00 04.02.2022 Программа визита Владимира Путина в Китай рассчитана на один день.

12:06 04.02.2022 На Китай и Россию опирается мир, сплачиваясь в преодолении кризисов и защите равенства. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине. «Отстаивание настоящего демократического духа служит надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — подчеркнул Си Цзинпин. Читайте также: Си Цзиньпин: Китай и Россия служат опорой для сплочения мира при кризисах

12:13 04.02.2022 По итогам саммита в Китае Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях.

12:22 04.02.2022 «Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, её продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества», — говорится в совместном заявлении России и Китая о международных отношениях, опубликованном на сайте Кремля.

12:34 04.02.2022 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин около часа вели переговоры в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, после чего продолжили общение за рабочим обедом. Для этого они переехали в соседний особняк на территории резиденции «Дяоюйтай», их общение продолжится с глазу на глаз. Читайте подробнее: Лидеры России и КНР продолжили общение с глазу на глаз за рабочим обедом

12:35 04.02.2022 Россия и Китай окажут друг другу взаимную поддержку в вопросах защиты коренных национальных интересов. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля. Подробности в материале: Россия и Китай договорились совместно противостоять внешнему вмешательству

12:38 04.02.2022 Россия и Китай будут совместно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля. Об этом: Вместе против «цветных революций» — итог переговоров Путина и Си Цзиньпина

12:43 04.02.2022 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в формировании полицентричного миропорядка. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля. Об этом: Россия и Китай займутся повышением роли ШОС в мире

12:47 04.02.2022 Китай и Россия считают неприемлемыми попытки ограничить суверенное право стран на регулирование национальных сегментов интернет-сети. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля. Об этом: Китай и Россия выступили против попыток ограничить регулирование интернета

12:51 04.02.2022 Совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» приняли Российская Федерация и Китайская Народная Республика, сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля. Москва и Пекин выступают против давления одних государств на другие с использованием слова «демократия». Для дружбы России и Китая нет границ, а для сотрудничества — запретных зон, говорится в заявлении. Читайте также: Россия и Китай приняли совместное заявление о международных отношениях

12:55 04.02.2022 Газпром и Китайская Национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку дополнительных 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту в год, передаёт 4 февраля пресс-служба Газпрома. Об этом: Газпром подписал договор на поставку в Китай 10 млрд кубометров газа

13:03 04.02.2022 Вопросы, связанные с международной стратегической безопасностью, затронули председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 февраля в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Обмен мнениями был глубоким и всесторонним, общались Путин и Си Цзиньпин «в тёплой и дружественной атмосфере». Подробности в материале: Лидеры РФ и КНР обсудили международную стратегическую безопасность

13:03 04.02.2022 В ходе визита делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Пекин компания «Роснефть» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали соглашение на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Об этом: Компания «Роснефть» поставит в Китай 100 млн тонн нефти

13:13 04.02.2022 В ходе российско-китайских переговоров. kremlin.ru

13:17 04.02.2022 Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 4 февраля говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Подробности в материале: Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет

13:19 04.02.2022 По имеющейся информации, переговоры Путина и Си Цзиньпина 4 февраля продлились почти четыре часа.

13:46 04.02.2022 Россия и Китай выступают против политизации вопроса о происхождении коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 4 февраля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Читайте также: РФ и Китай выступили против политизации проблемы происхождения коронавируса

14:03 04.02.2022 Нельзя делить страны мира на два лагеря, применяя термин «демократические ценности» в понимании одной отдельно взятой страны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 февраля журналистам, комментируя совместное заявление РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине. «Оперируя термином «демократические ценности», нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические», — пояснил Песков. Читайте также: Песков призвал не делить страны по принципу «демократии»

14:23 04.02.2022 В ходе российско-китайских переговоров. kremlin.ru

14:33 04.02.2022 Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полную поддержку принципа «одного Китая». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 4 февраля журналистам. Он отметил, что лидеры России и Китая приняли по итогам переговоров очень важный документ — совместное заявление двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Подробности в материале: Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку политики «одного Китая»

14:48 04.02.2022 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудили тему взаимного открытия границ. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: лидеры России и Китая обсудили открытие границ

14:51 04.02.2022 Российский президент Владимир Путин изложил лидеру КНР Си Цзиньпину линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности. Это произошло на встрече 4 февраля в Пекине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам. «Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте», — сказал глава российской дипломатии. Об этом: Путин изложил Си Цзиньпину линию Москвы на переговорах о безопасности

15:02 04.02.2022 Цитата из видео Российско-китайские переговоры kremlin.ru

15:07 04.02.2022 Власти России и Китая намерены через Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) формировать справедливую торгово-инвестиционную среду в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 4 февраля на встрече в Пекине. «Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.» с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе», — говорится в заявлении. Читайте также: Россия и Китай используют АТЭС для улучшения инвестиционной среды

15:55 04.02.2022 Российский президент Владимир Путин в качестве гостя участвует в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля. «Ранее президент России, прибывший в Китай с визитом, провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Путин присутствует на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

16:42 04.02.2022 Совместное заявление России и Китая — важный сигнал так называемым западным партнерам, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Подробности в материале: В Госдуме заявление Путина и Си Цзиньпина назвали важным сигналом Западу

16:59 04.02.2022 Более двух с половиной часов продлилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседа проходила за рабочим обедом в государственной резиденции. Об этом: Встреча Путина и Си Цзиньпина продолжалась два с половиной часа

17:04 04.02.2022 Кадры с Путиным на церемонии открытия Олимпиады появились в эфире американского телеканала NBC. В официальной трансляции на телеканале «Россия-1» с Олимпиады лидеров стран, в том числе России, во время проходов команд не показывали.

17:04 04.02.2022 Как отмечает ТАСС, Путин разместился на одной из трибун стадиона, он стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене стадиона, и помахал им. Путин был в теплой зимней куртке черного цвета — в Пекине зимняя погода, около 5 градусов ниже нуля, и трибуны стадиона расположены на открытом воздухе. Так как Путин один на своей трибуне, ему не было необходимости надевать защитную маску.

17:05 04.02.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что то, что Путина не показали во время прохода сборной РФ по стадиону, не связано с ограничениями в отношении РФ.

17:08 04.02.2022 В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов. kremlin.ru

17:08 04.02.2022 При этом СМИ обращают внимание, что на официальном сайте МОК сборная Олимпийского комитета России не упоминалась в текстовой трансляции парада спортсменов, прошедшего на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Речь идет об англоязычной версии.

17:41 04.02.2022 Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru

17:41 04.02.2022 Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru

17:43 04.02.2022 Пресс-служба Кремля напоминает, что 25 января президент пообщался со спортсменами олимпийской сборной перед их отлётом в Китай.

17:47 04.02.2022 Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru

18:13 04.02.2022 Задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год вполне осуществима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил председатель молодежного комитета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов. «В целом задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год — осуществимая даже в ближайшие несколько лет. Российская политика поворота на Восток и в целом диверсификации экономических связей оказывает ключевое влияние на данный процесс. К тому же азиатские страны по традиционным направлениям российского экспорта уже могут стать конкурентами партнеров из Европы. И, конечно, как Россия, так и Китай в новейшей истории строили взаимодействие по отношению друг к другу без политики сдерживания и ограничения развития», — сказал Ежов. Подробности в материале: За счет РФ и Китай смогут нарастить товарооборот до 250 млрд долларов?

18:15 04.02.2022 В ходе российско-китайских переговоров. kremlin.ru

18:20 04.02.2022 Товарооборот России и Китая вырастет до 250 млрд долларов не раньше 2026 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель нарастить товарооборот между Россией и Китаем до 250 миллиардов долларов в год. Об этом: Дан прогноз о том, как вырастет товарооборот РФ и Китая к 2024 году

19:10 04.02.2022 Цитата из видео. Российско-китайские переговоры. kremlin.ru

20:51 04.02.2022 Владимир Путин приветствует российскую сборную. В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru

21:16 04.02.2022 В прошлый раз Владимир Путин посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года. Тогда в Пекине он принял участие в мероприятиях второго международного форума «Один пояс — один путь», а также провел встречу с Си Цзиньпином.

21:17 04.02.2022 Накануне визита в Пекин Владимир Путин написал для агентства Синьхуа статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».

22:11 04.02.2022 В ходе российско-китайских переговоров. kremlin.ru

22:48 04.02.2022 Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. kremlin.ru