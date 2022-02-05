Рабочий день Путина в Пекине и встреча с Си Цзиньпином – все новости
Президент России Владимир Путин 4 февраля находился с рабочим визитом в Китае, принимал участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Кроме того, в ходе визита Путина в Китай состоялись переговоры на высшем уровне. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия.
Также лидеры стран обменялись мнениями по актуальной международной и региональной тематике. По итогам визита принято совместное заявление. В нём зафиксированы «общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем».
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином началась. Российский президент — первый мировой лидер, с которым китайский встретился лицом к лицу с начала пандемии.
Трансляция пока не началась, вероятно, начало встречи проходит за закрытыми дверями.
Президент РФ Владимир Путин — первый глава государства, с которым китайский лидер Си Цзиньпин встретился лицом к лицу после пандемии.
Путин — Си Цзиньпину: «Здравствуйте! Очень рад вас видеть!»
В ходе встречи Путина и Си Цзиньпина «будет рассмотрен широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях», передаёт сайт Кремля.
Началась трансляция первых кадров встречи Путина и Си Цзиньпина.
Политическое и стратегическое взаимодоверие — Си Цзиньпин об отношениях Китая и России.
Путин: уверен, что наши спортсмены выступят достойно — и китайские, и российские.
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и поблагодарил за приглашение на церемонию открытия Олимпийских игр.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в Пекине. Российский лидер 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом.
Путин впервые находится в Китае с начала пандемии COVID-19. В программе визита — общение с китайским лидером, в том числе рабочий обед и беседа тет-а-тет. Кроме того, глава Российского государства станет гостем на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Подробности в материале: Переговоры Путина и Си Цзиньпина начались в Пекине
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином назвал взаимные поездки лидеров на открытие Олимпиад традицией.
Двухсторонние отношения России и Китая успешно развиваются. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Читайте подробнее: Путин назвал «беспрецедентными» отношения между Россией и Китаем
При посадке в китайском аэропорту самолёт Владимира Путина «немного покачало». Виной тому — погодные условия.
Главы России и Китая уже по традиции посещают Олимпиады друг у друга. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
Подробности в материале: Посещения Олимпиад стали традицией российского и китайского лидеров — Путин
Си Цзиньпин заявил о том, что мир в эпоху пандемии «вступил в новый период потрясений и перемен».
Россия и Китай обсудят вопросы поставок нефти и газа. Об этом 4 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
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Си Цзиньпин — Путину: «В нашей стране это большой добрый знак. День открытия Олимпиады. День начала весны [по лунному календарю]. Сегодня мы с вами встречаемся. Уверены, что наша личная встреча придаст отношениям [между нашими странами] ещё больше энергии и бодрости» (цитата с kremlin.ru).
Политическое и стратегическое взаимное доверие Китая и России укрепляется на фоне кризисов и перемен во всём мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
По словам китайского лидера, Москва и Пекин прилагают неустанные усилия к устойчивому развитию отношений и решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов.
«Всё крепнет — политическое и стратегическое взаимодоверие», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Об этом: Си Цзиньпин заявил о крепнущем взаимодоверии Китая и России
Рейс с президентом РФ Владимиром Путиным благополучно приземлился в аэропорту Пекина. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всё хорошо», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков опроверг слухи о трудностях при посадке самолёта с Путиным
Программа визита Владимира Путина в Китай рассчитана на один день.
На Китай и Россию опирается мир, сплачиваясь в преодолении кризисов и защите равенства. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 февраля в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.
«Отстаивание настоящего демократического духа служит надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», — подчеркнул Си Цзинпин.
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По итогам саммита в Китае Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях.
«Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, её продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества», — говорится в совместном заявлении России и Китая о международных отношениях, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин около часа вели переговоры в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, после чего продолжили общение за рабочим обедом.
Для этого они переехали в соседний особняк на территории резиденции «Дяоюйтай», их общение продолжится с глазу на глаз.
Читайте подробнее: Лидеры России и КНР продолжили общение с глазу на глаз за рабочим обедом
Россия и Китай окажут друг другу взаимную поддержку в вопросах защиты коренных национальных интересов. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.
Подробности в материале: Россия и Китай договорились совместно противостоять внешнему вмешательству
Россия и Китай будут совместно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.
Об этом: Вместе против «цветных революций» — итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна играть большую роль в формировании полицентричного миропорядка. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.
Китай и Россия считают неприемлемыми попытки ограничить суверенное право стран на регулирование национальных сегментов интернет-сети. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.
Об этом: Китай и Россия выступили против попыток ограничить регулирование интернета
Совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» приняли Российская Федерация и Китайская Народная Республика, сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.
Москва и Пекин выступают против давления одних государств на другие с использованием слова «демократия». Для дружбы России и Китая нет границ, а для сотрудничества — запретных зон, говорится в заявлении.
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Газпром и Китайская Национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку дополнительных 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту в год, передаёт 4 февраля пресс-служба Газпрома.
Об этом: Газпром подписал договор на поставку в Китай 10 млрд кубометров газа
Вопросы, связанные с международной стратегической безопасностью, затронули председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 4 февраля в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обмен мнениями был глубоким и всесторонним, общались Путин и Си Цзиньпин «в тёплой и дружественной атмосфере».
Подробности в материале: Лидеры РФ и КНР обсудили международную стратегическую безопасность
В ходе визита делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в Пекин компания «Роснефть» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали соглашение на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.
Об этом: Компания «Роснефть» поставит в Китай 100 млн тонн нефти
Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 4 февраля говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Подробности в материале: Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет
По имеющейся информации, переговоры Путина и Си Цзиньпина 4 февраля продлились почти четыре часа.
Россия и Китай выступают против политизации вопроса о происхождении коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 4 февраля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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Нельзя делить страны мира на два лагеря, применяя термин «демократические ценности» в понимании одной отдельно взятой страны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 февраля журналистам, комментируя совместное заявление РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.
«Оперируя термином «демократические ценности», нельзя делить страны на демократические и недемократические в понимании одной отдельно взятой страны, нельзя делить мир на лагеря демократические и недемократические», — пояснил Песков.
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Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полную поддержку принципа «одного Китая». Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 4 февраля журналистам.
Он отметил, что лидеры России и Китая приняли по итогам переговоров очень важный документ — совместное заявление двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Подробности в материале: Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку политики «одного Китая»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудили тему взаимного открытия границ. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Российский президент Владимир Путин изложил лидеру КНР Си Цзиньпину линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности. Это произошло на встрече 4 февраля в Пекине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров журналистам.
«Президент России изложил ещё раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте», — сказал глава российской дипломатии.
Об этом: Путин изложил Си Цзиньпину линию Москвы на переговорах о безопасности
Власти России и Китая намерены через Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) формировать справедливую торгово-инвестиционную среду в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 4 февраля на встрече в Пекине.
«Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.» с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе», — говорится в заявлении.
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Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии
Список документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай
1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии
Межправительственные и межведомственные документы:
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики
3. Дополнение к Протоколу между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 1 ноября 2017 года
4. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о санитарных и фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику
5. Дополнение к Протоколу между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 5 июня 2019 года
6. Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территории между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики
7. Протокол между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора
8. Соглашение между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (Российская Федерация) и Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе (Китайская Народная Республика) о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в части системных шкал времени
9. План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2022 год
10. Совместное заявление Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства коммерции Китайской Народной Республики о завершении работ по разработке Дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами
11. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого («зеленого») развития
12. Совместное заявление Министерства спорта Российской Федерации и Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022—2023 годах
13. Договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту между ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
14. Соглашение № 3 о внесении изменений в Договор купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая от 21 июня 2013 года между ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
15. Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития между ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
16. Соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года между ПАО «НК «Роснефть» и Китайской технологической компанией «Хуавэй»
Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров. kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин в качестве гостя участвует в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.
«Ранее президент России, прибывший в Китай с визитом, провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Путин присутствует на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Совместное заявление России и Китая — важный сигнал так называемым западным партнерам, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме заявление Путина и Си Цзиньпина назвали важным сигналом Западу
Более двух с половиной часов продлилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседа проходила за рабочим обедом в государственной резиденции.
Об этом: Встреча Путина и Си Цзиньпина продолжалась два с половиной часа
Кадры с Путиным на церемонии открытия Олимпиады появились в эфире американского телеканала NBC. В официальной трансляции на телеканале «Россия-1» с Олимпиады лидеров стран, в том числе России, во время проходов команд не показывали.
Как отмечает ТАСС, Путин разместился на одной из трибун стадиона, он стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене стадиона, и помахал им. Путин был в теплой зимней куртке черного цвета — в Пекине зимняя погода, около 5 градусов ниже нуля, и трибуны стадиона расположены на открытом воздухе. Так как Путин один на своей трибуне, ему не было необходимости надевать защитную маску.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что то, что Путина не показали во время прохода сборной РФ по стадиону, не связано с ограничениями в отношении РФ.
В ходе церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр Владимир Путин поприветствовал с трибуны российских спортсменов. kremlin.ru
При этом СМИ обращают внимание, что на официальном сайте МОК сборная Олимпийского комитета России не упоминалась в текстовой трансляции парада спортсменов, прошедшего на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Речь идет об англоязычной версии.
Пресс-служба Кремля напоминает, что 25 января президент пообщался со спортсменами олимпийской сборной перед их отлётом в Китай.
Задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год вполне осуществима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил председатель молодежного комитета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.
«В целом задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год — осуществимая даже в ближайшие несколько лет. Российская политика поворота на Восток и в целом диверсификации экономических связей оказывает ключевое влияние на данный процесс. К тому же азиатские страны по традиционным направлениям российского экспорта уже могут стать конкурентами партнеров из Европы. И, конечно, как Россия, так и Китай в новейшей истории строили взаимодействие по отношению друг к другу без политики сдерживания и ограничения развития», — сказал Ежов.
Подробности в материале: За счет РФ и Китай смогут нарастить товарооборот до 250 млрд долларов?
Товарооборот России и Китая вырастет до 250 млрд долларов не раньше 2026 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель нарастить товарооборот между Россией и Китаем до 250 миллиардов долларов в год.
Об этом: Дан прогноз о том, как вырастет товарооборот РФ и Китая к 2024 году
В прошлый раз Владимир Путин посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года. Тогда в Пекине он принял участие в мероприятиях второго международного форума «Один пояс — один путь», а также провел встречу с Си Цзиньпином.
Накануне визита в Пекин Владимир Путин написал для агентства Синьхуа статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее».
Представители России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости спутниковых навигационных группировок ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Соглашение подписано 4 февраля в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. Взаимодополняемость повысит качество предоставления услуг, а также снизит риски в случае сбоев в работе спутников одной из систем.
Подробности в материале: Россия и Китай договорились о взаимодополняемости навигационных систем