Пекин, , 15:07 — REGNUM Власти России и Китая намерены через Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) формировать справедливую торгово-инвестиционную среду в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 4 февраля на встрече в Пекине.

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В документе говорится, что Москва и Пекин продолжат работу по укреплению роли АТЭС в качестве ведущей в регионе многосторонней диалоговой площадки по экономическим вопросам. Среди задач на предстоящем этапе — борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономики, цифровизация, стимулирование экономического развития удалённых территорий.

«Стороны намерены активизировать координацию действий в целях успешной реализации «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 г.» с упором на создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды в регионе», — говорится в заявлении.

И Россия, и Китай при этом выразили готовность развивать сотрудничество с Индией в трёхстороннем формате. Центральную роль в развитии кооперации в Восточной Азии стороны отводят АСЕАН.

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