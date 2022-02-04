Москва, , 12:55 — REGNUM Газпром и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку дополнительных 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту в год, передаёт 4 февраля пресс-служба Газпрома.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После выхода проекта на полную мощность объём поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»)», — указано в сообщении.

Документов принят в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай и совместных переговоров в Пекине.

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