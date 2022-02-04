Пекин, , 13:46 — REGNUM Против политизации вопроса о происхождении коронавируса выступают Россия и Китай. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 4 февраля по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости», — говорится в документе.

Отмечается, что исследования по этой теме должны опираться на глобальные знания, для чего нужно наладить сотрудничество между учёными всего мира.

«Стороны выступают против политизации этой проблематики», — отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что Россия приветствует совместную работу Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по установлению источника возникновения коронавируса.

Напомним, 4 февраля Путин прибыл с визитом в Китай, где провёл переговоры с Си Цзиньпином. В планах российского лидера также посещение церемонии открытия Олимпийских игр.