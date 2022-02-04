Москва, , 18:20 — REGNUM Товарооборот России и Китая вырастет до 250 млрд долларов не раньше 2026 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил цель нарастить товарооборот между Россией и Китаем до 250 миллиардов долларов в год.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Основным фактором увеличения взаимного товарооборота России и Китая стал рост мировых цен на основные статьи российского экспорта и повышение физических объёмов российского импорта. Это подтверждается индексами внешней торговли РФ в 2021 году. Так, по итогам первых трех кварталов прошлого года средние цены на экспорт в страны дальнего зарубежья возросли, соответственно, на 21%, 41% и 56%; а физические объёмы импорта — на 10%, 31% и 15%. Поскольку КНР является главным внешнеторговым партнёром России, эти данные с высокой точностью отражают ситуацию во взаимной торговле двух стран», — сказала Прикладова.

По ее словам, при позитивном сценарии товарооборот между РФ и КНР может достичь 153 млрд долларов в 2022 году. Однако на этот показатель может как отрицательно, так и положительно повлиять изменение глобальной конъюнктуры.

«Среди таких факторов стоит отметить обострение внешнеполитической ситуации вокруг РФ, усиление санкционного давления, восстановление мирового производства и уровня предложения на товарных рынках (например устранение дефицита полупроводников) и в сфере логистики, — сказала Прикладова. — Но более ожидаемым значением российско-китайского внешнеторгового оборота в этом году является отметка в 147 млрд долларов. При позитивном прогнозе может быть достигнута изначальная цель по объёму взаимной торговли РФ и КНР в 200 млрд долларов в 2024 году, но увеличение показателя до 250 млрд долл. ожидается не ранее 2026 года. Поэтому такое заявление носит скорее политический характер, чтобы показать мировому сообществу намерения России и Китая по дальнейшему укреплению сотрудничества, несмотря на оказываемое давление со стороны других государств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что задача наращивания товарооборота между Россией и Китаем до 250 млрд долларов в год вполне осуществима.

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