Москва, , 12:35 — REGNUM Россия и Китай окажут друг другу взаимную поддержку в вопросах защиты коренных национальных интересов. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.

Россия и Китай openDemocracy

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«Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела», — указано в документе.

При этом российская сторона подтвердила приверженность принципу «одного Китая», признавая Тайвань неотъемлемой частью Китая.