Пекин, , 10:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в Пекине. Российский лидер 4 февраля прибыл в Китай с однодневным визитом.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

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Путин впервые находится в Китае с начала пандемии COVID-19. В программе визита — общение с китайским лидером, в том числе рабочий обед и беседа тет-а-тет.

Кроме того, глава Российского государства станет гостем на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление об общих подходах Москвы и Пекина к решению ключевых мировых проблем.

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