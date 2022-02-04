Пекин, 4 февраля 2022, 12:51 — REGNUM Совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» приняли Российская Федерация и Китайская Народная Республика, сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.
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Из текста документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что Москва и Пекин выступают против давления одних государств на другие с использованием слова «демократия». «Защита демократии и прав человека» не должна служить инструментом давления, уверены обе стороны.
Указано также, что для дружбы России и Китая нет границ, а для сотрудничества — запретных зон. Укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран и не подвержено влиянию изменчивой международной среды.
Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин находится 4 февраля в Пекине с однодневным визитом. После переговоров с китайским лидером он примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
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