Пекин, , 12:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин около часа вели переговоры в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, после чего продолжили общение за рабочим обедом. Однодневный визит в Китай российский лидер совершает 4 февраля.

Зимний Пекин Sehenswurdigkeiten

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В госрезиденции «Дяоюйтай» переговоры лидеров в составе делегаций проходили в особняке «Фанхуаюань». Для рабочего обеда Путин и Си переехали в соседний особняк на территории резиденции, их общение продолжится с глазу на глаз.

История резиденции, расположенной в западной части Пекина, насчитывает более 800 лет. Прежде это был загородный дворец для отдыха и развлечений китайских императоров, теперь руководители КНР принимают здесь высокопоставленных зарубежных гостей и проводят важные международные встречи и переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин прибыл в Китай впервые за период пандемии коронавируса. После переговоров с председателем КНР российский лидер будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия зимней Олимпиады.

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