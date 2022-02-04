Москва, , 12:38 — REGNUM Россия и Китай будут совместно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Об этом говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместном заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, передаёт 4 февраля сайт Кремля.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях», — указано в совместном заявлении.