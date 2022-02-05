Пекин, , 07:20 — REGNUM Представители России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости спутниковых навигационных группировок ГЛОНАСС и Beidou. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

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Соглашение подписано 4 февраля в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. С российской стороны документ подписал Роскосмос, со стороны КНР — комиссия по китайской спутниковой навигационной системе.

Взаимодополняемость позволит российской стороне использовать сигналы с китайский спутников Beidou, а китайской — с российский аппаратов системы ГЛОНАСС. Это повысит качество предоставления услуг, а также снизит риски в случае сбоев в работе спутников одной из систем.

Российская спутниковая система группировки ГЛОНАСС была полностью развёрнута в 2010 году. Китай завершил формирование собственной навигационной группировки Beidou («Бэйдоу») в 2020 году.

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