Пекин, , 15:55 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в качестве гостя участвует в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.

Стадион в Пекине Peter23

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Церемония проходит на Пекинском национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо». Этот многофункциональный спортивный комплекс был построен к Олимпиаде 2008 года.

«Ранее президент России, прибывший в Китай с визитом, провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.

Россию на олимпийских играх представят 213 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году китайский лидер Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а в 2008 году Путин, будучи премьер-министром РФ, посещал открытие летней Олимпиады в столице КНР.

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