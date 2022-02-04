Пекин, , 16:59 — REGNUM Более двух с половиной часов продлилась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседа проходила за рабочим обедом в государственной резиденции.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

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Перед этим лидеры стран участвовали в двухсторонних переговорах в составе российской и китайской делегаций.

Следующий этап визита российской делегации в Пекин — присутствие на официальном открытии XXIV зимних Олимпийских игр. После этого президент России вернётся в Москву.

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