Президент России Владимир Путин проведёт 13 мая очередное совещание с членами правительства. Как сообщает пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:07 13.05.2021 31 марта Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. Необходимость этого глава государства обозначил на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021−2023 годы. Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В церемонии подписания также участвовала вице-премьер правительства, координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношенийТатьяна Голикова.

12:09 13.05.2021 Глава государства тогда отметил: «Это действительно общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы, и чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнёры».

12:10 13.05.2021 Министерство труда и социальной защиты. Антон Привальский © ИА Красная Весна

12:11 13.05.2021 «Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года, мы с правительством это постоянно обсуждаем, и решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений в рабочие места, от инвестиций», — сказал Владимир Путин на церемонии подписания 14-го Генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством 31 марта.

12:13 13.05.2021 При этом Путин отметил, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно — возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит работодателю три минимальных размера оплаты труда. «При этом для создания новых рабочих мест надо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы дистанционной, удалённой занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать, получать достойный доход, и их трудовые права также должны быть надёжно защищены», — отметил президент РФ.

12:15 13.05.2021 Безработный. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

12:16 13.05.2021 Кроме того, Путин предложил «подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха — у профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений». «И прежде всего такие путёвки должны предоставляться людям — думаю, вы со мной согласитесь, — которые переболели коронавирусом в тяжёлой форме, имели серьёзные осложнения. Нужно просто поддержать этих людей в особом порядке. В целом прошу вас предметно заниматься укреплением здоровья работников. Это касается и проведения профилактических осмотров, и поддержки массового спорта, безусловно», — сказал он.

12:17 13.05.2021 «Нужно наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали им получать дополнительные навыки или новую специальность, чтобы каждый человек мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных, карьерных перспектив. Со своей стороны в текущем году, конечно, окажем содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке труда, а это мамы с маленькими ребятишками, граждане предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями по здоровью», — обозначил президент РФ.

12:20 13.05.2021 По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года.

12:21 13.05.2021 Между тем уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. Об этом 12 мая в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин. Читайте также: Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России

12:22 13.05.2021 «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта Российской Федерации. В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — отметил премьер-министр Мишустин 12 мая.

12:24 13.05.2021 Мишустин 12 мая в ходе отчёта правительства за 2020 год: «Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами. Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую удалёнку. Подчеркну, совершенствование системы содействия занятости — это наша совместная работа. Крайне важен законопроект Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина о создании единой цифровой платформы занятости».

12:25 13.05.2021 Мишустин 12 мая: «К порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методологические требования, контроль за их соблюдением. Предполагается, что наравне с очным приёмом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы».

12:28 13.05.2021 Мишустин 12 мая с отчётом в Госдуме: «У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике — это, по-моему, было в августе — до уже 5,4%, 4,2 миллиона человек. Мы очень много чего сделали за 2020 год. Но первое — это инициатива президента, гранты, которые выплачивались пострадавшим субъектам малого предпринимательства в объёме МРОТа, тогда 12 130, умноженного на количество людей, которые работают на предприятиях. Мгновенно сделали платформу цифровую, которая позволила это делать. И эти гранты пока на первые два месяца позволили удержать ту же самую безработицу, удержать людей на местах».

12:29 13.05.2021 «А потом пошла программа «ФОТ 2.0.». Самое важное было в том, чтобы удержать безработицу. Что это такое? Это МРОТ, умноженный на количество людей, который предоставлялся в виде кредита под 2% на шесть месяцев выплат со списанием в случае, если компания продолжит три месяца далее, до марта, выплачивать эти средства с удержанием не менее чем 90% работающих — тогда списываются все средства, и 80% — тогда половина. Это и есть инструмент основной, для того чтобы не плодить безработицу, и он позволил нам сохранить более 5 млн рабочих мест за это время. Это очень важно», — отметил Мишустин 12 мая в Госдуме, отвечая на вопрос депутата.

12:30 13.05.2021 «Сейчас программа «ФОТ 3.0.». Она также — это порядка 1 млн рабочих мест — позволит предприятиям сохранить людей. И кстати, ею пользуются меньше людей. Это несколько десятков миллиардов рублей на сегодняшний день. Но ею пользуются уже не так активно, потому что более-менее отрасли восстанавливаются, и мы видим по цифрам, что во многих регионах мы достигаем этих показателей», — подчеркнул премьер 12 мая.

12:30 13.05.2021 «Что касается на сегодняшний день федеральных программ, которые работают, это также программа переподготовки, ею смогут воспользоваться примерно 168 тысяч граждан. Сейчас занято у нас примерно 98,6% от целевого. Ну целевой — он под 100%», — сказал Михаил Мишустин.

12:30 13.05.2021 Центр занятости «Моя карьера». (сс) М. Деисов. mos.ru

12:36 13.05.2021 Число официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, в апреле 2021 года составило 1,63 млн человек.

12:42 13.05.2021 Больше половины (54%) опрошенных россиян в качестве эксперимента согласились бы перевести часть своих кадровых документов в электронный формат. Об этом свидетельствуют данные опроса на портале Роструда «Работа в России», который проводился в марте этого года. В опросе приняли участие более 23 тыс. человек из всех регионов страны.

12:44 13.05.2021 При этом 42% участников опроса Роструда считают, что цифровизация однозначно упростит кадровый документооборот, в то время как 29% считают, что электронный документооборот больше подходит молодым людям, а старшему поколению будет трудно отвыкнуть от привычного бумажного формата. Вместе с тем, по мнению почти половины респондентов (49%), электронный документооборот может быть удобен обеим сторонам трудовых отношений — и работникам, и работодателям.

12:44 13.05.2021 С 2020 года Минтруд России проводит эксперимент по внедрению электронного документооборота, в котором принимают участие порядка 400 организаций с численностью работников около 2 млн человек. Как показал опрос, об эксперименте знают или слышали о нем большинство респондентов (80%). Кроме того, с 2020 года в России введены электронные трудовые книжки.

12:45 13.05.2021 Центр занятости. (сс) М. Мишин. mos.ru

12:53 13.05.2021 Премьер Мишустин 12 мая в Госдуме: «Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено почти 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10% всего федерального бюджета страны».

12:54 13.05.2021 «Но вопрос не только в том, сколько денег потратили, а насколько своевременной и адресной, а значит, насколько эффективной была такая помощь. В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 миллионов детей, — отметил Мишустин. — В том числе более чем 2 миллионам человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 миллиона детей».

12:58 13.05.2021 Продолжение проведения встреч президента РФ Владимира Путина в режиме видеосвязи, несмотря на его вакцинацию от COVID-19, связано с рекомендациями специалистов и мерами предосторожности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему российский лидер пообщается с прилетевшим в Москву генсеком ООН Антониу Гутеррешем в режиме видеосвязи. «Это связано с продолжающимся всё-таки режимом пандемии и с рекомендациями эпидемиологов, режим предосторожности, он в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков объяснил продолжение общения Путина по видеосвязи

13:18 13.05.2021 Президент РФ Владимир Путин ходе церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством на 2021−2023 гг. 31.03.2021 . kremlin.ru

13:50 13.05.2021 Ещё несколько цифр из отчёта премьер-министра в Госдуме 12 мая: «Были запущены программы кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей. Самая масштабная из них — «ФОТ 2.0». Она предусматривала полное списание долга, если компания сохранит не менее 90% коллектива. А если не меньше 80% — выплату половины задолженности. Около 230 тыс. предприятий приняли участие в этой программе. В результате её реализации бизнесу будет списано около 430 млрд рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест».

13:51 13.05.2021 С марта 2021 года запущена программа «ФОТ 3.0», она также позволит сохранить рабочие места. В рамках этой программы заключено договоров на 45 млрд рублей. Она позволит поддержать до 1,2 миллиона человек.

13:51 13.05.2021 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывает о результатах деятельности кабмина за 2020 год. duma.gov.ru

13:53 13.05.2021 «В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек», — сказал Мишустин.

14:23 13.05.2021 Центр занятости населения Москвы. mos.ru

14:40 13.05.2021 Президент начал совещание с членами правительства, напомнив о трагедии в Казани.

14:41 13.05.2021 Путин просил почтить память погибших.

14:41 13.05.2021 Трагедия потрясла нас всех, сказал Путин

14:42 13.05.2021 Он еще раз принёс самые глубокие соболезнования семьям погибших.

14:42 13.05.2021 Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением.

14:43 13.05.2021 Президент пожелал выздоровления раненым. Отметил, что необходимо обеспечить максимально эффективное лечение и восстановление.

14:45 13.05.2021 Все учителя, сотрудники школы спасали детей как своих родных, отметил Путин.

14:46 13.05.2021 Все исполнили профессиональный и человеческий долг, сказал Путин и просил представить материалы на награждение учителей и других специалистов.

14:47 13.05.2021 Отдельно президент акцентировал внимание на обороте оружия.

14:49 13.05.2021 Президент просил сделать доклады Мурашко и главу Росгвардии Золотова

14:49 13.05.2021 Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания перед совещанием с членами правительства. Мероприятие проходит в формате видеосовещания. «Прошу почтить память погибших», — сказал Путин, встав с места. Об этом: Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания

14:50 13.05.2021 Путин потребовал исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия.

14:52 13.05.2021 Все пострадавшие от трагедии в школе Казани семьи получат поддержку и помощь. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Сразу были даны поручения правительству, главам Минздрава, Минпросвещения, МЧС, в том числе по выезду на место трагедии. Мы находимся в контакте с руководителем Татарстана. Все пострадавшие семьи получат поддержку и помощь», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин пообещал оказать помощь пострадавшим в Казани

14:53 13.05.2021 Мурашко сообщил, что в тяжелом состоянии находится трое: двое детей требуют повышенного внимания, находятся в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес операции хорошо, его состояние опасений не вызывает.

14:53 13.05.2021 Путин выразил уверенность, что медики делают всё возможное для спасения детей.

14:54 13.05.2021 «Будем молиться за них», — сказал Путин.

14:57 13.05.2021 Правительство должно подключиться к механизму финансовых выплат пострадавшим в результате инцидента в школе в Казани. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Наш долг — поддержать семьи тех, кто оказался жертвой. Выплаты из регионального бюджета уже начаты — прошу правительство подключиться. Все учащиеся и сотрудники гимназии испытали шок, особенно тяжело пережили дети, и они нуждаются в специальной реабилитации», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин поручил представить учителей школы в Казани к госнаградам

14:58 13.05.2021 В Москву из Казани эвакуировали пятерых пострадавших учеников гимназии, в которой произошла стрельба. Об этом 13 мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом. Министр рассказал, что наиболее тяжёлые пять детей были доставлены бортом МЧС из Казани в московские больницы. Читайте подробнее: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших детей из Казани

15:06 13.05.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания Владимира Путина с правительством РФ от 13.05.21. Цитата из видео. kremlin.ru

15:07 13.05.2021 Медицинские справки, разрешающие владение оружием, должны выдаваться только в государственных клиниках. Об этом заявил 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента РФ. Подробности в материале: Золотов предложил повысить возрастной ценз для получения оружия

15:08 13.05.2021 Страшной бедой и варварским преступлением назвал российский президент Владимир Путин нападение на детей и сотрудников гимназии в Казани. Об этом он заявил 13 мая перед совещанием с членами правительства. «Два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», — сказал Путин. Он призвал участников видеосовещания почтить память погибших минутой молчания.

15:09 13.05.2021 Власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе региона Рустаму Минниханову. «Там могут быть и жилищные вопросы, и другие нерешённые проблемы, и организация детского отдыха. Просто пошире взгляните, вы понимаете, о чём речь», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин дал поручения Минниханову по оказанию поддержки пострадавшим в Казани

15:22 13.05.2021 В Архангельской области число безработных за год выросло более чем на семь тысяч человек. В поиске работы находятся более 16 тысяч жителей региона. Подробности в материале: Более семи тысяч жителей Архангельской области потеряли работу за год

15:24 13.05.2021 Низкое число обращений за бесплатной юридической помощью связано с недостаточной информированностью граждан об их возможностях. Об этом сообщил 13 мая глава Минюста РФ Константин Чуйченко на совещании у президента РФ. Об этом: Чуйченко объяснил низкое число обращений за бесплатной юридической помощью

15:28 13.05.2021 В России проводится проверка безопасности всех школ, сообщил 13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ. Он рассказал о своей поездке в Казань, где в одной из гимназий произошла стрельба. Об этом: Кравцов сообщил о проверке безопасности всех школ

15:39 13.05.2021 В России необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдаёт разрешение на его ношение оружия. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин потребовал жёстких мер в отношении владельцев оружием

15:41 13.05.2021 В российских школах государственная аттестация для учеников 9-х и 11-х классов будет проводиться в очном режиме. Об этом 13 мая сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ. По его словам, государственная аттестация для 9-х и 11-х классов будет проходить в штатном очном режиме. Читайте также: Кравцов: выпускные экзамены в школах пройдут в штатном режиме

15:48 13.05.2021 В Госдуме предложили наделить Росгвардию полномочием проверять медицинские справки при получении оружия. Читайте подробнее: В Госдуме хотят дать Росгвардии право проверять медсправки

15:51 13.05.2021 В России растёт число школьников, выбирающих после девятого класса профессиональное образование, сообщил 13 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента. Читайте также: Кравцов сообщил о росте популярности профессионального образования

15:51 13.05.2021 Единый для всей России подход к обеспечению безопасности учебных учреждений поручил внедрить президент РФ Владимир Путин правительству страны. Он заявил об этом 13 мая в ходе совещания с правительством. Читайте подробнее: Путин поручил ввести единый подход к обеспечению безопасности школ

16:16 13.05.2021 На рынке труда в России идёт восстановительный процесс, сообщил 13 мая глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ. Он доложил, что, по данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек, тогда как на пике, в августе 2020 года, уровень безработицы составлял 6,4%, или 4,8 млн наших граждан. Об этом: Глава Минтруда рассказал о восстановлении рынка труда

16:17 13.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативную помощь в организации всех спасательных действий во время ЧП в казанской гимназии и заявил, что планирует встретиться лично с семьями погибших. Читайте также: Минниханов лично встретится с семьями погибших

16:26 13.05.2021 Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить субсидирование занятости на выпускников. «Сейчас у нас в центрах занятости зарегистрировано 156 тыс. соискателей моложе 25 лет. При этом 15 тыс. выпускников — это выпускники прошлого года, часть из которых — это ребята, которые встали на учёт после 1 января 2021 года», — заявил он 13 мая на совещании у президента России. Подробности в материале: Минтруд РФ предложил субсидировать занятость выпускников 2020 года

16:43 13.05.2021 В четырёх регионах РФ ситуация на рынке труда является сложной, сообщил 13 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании у президента РФ. «В четырёх регионах ситуация сложная, здесь мы видим плохую динамику по достижению целевых показателей. И также мы видим, что общее количество занятых снижается даже по отношению к показателям года назад. Это Республика Коми, Марий Эл, Алтайский край и Псковская область», — сказал он. Подробности в материале: Котяков назвал регионы РФ со сложной ситуацией на рынке труда

17:14 13.05.2021 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. kremlin.ru

17:56 13.05.2021 Выступление главы Татарии Рустама Минниханова в ходе совещания Владимира Путина с Правительством РФ от 13.05.21. Цитата из видео. kremlin.ru.

18:39 13.05.2021 Тот, кто желает стать владельцем гражданского оружия, должен проходить «курс молодого бойца», заявил в ходе совещания с президентом РФ глава Росгвардии Виктор Золотов. «Необходимо ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, к выдаче охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца: тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие, необходимо [проходить] оптимальный курс совместно с общественными, охотничьими организациями. Для того чтобы они вводили их в курс, как правильно владеть этим оружием, правила охоты и так далее», — приводит слова Золотова kremlin.ru.

20:06 13.05.2021 Росгвардией совместно с ФСБ был подготовлен комплекс мер, направленных на дополнительные требования к владельцам оружия, а также в сфере административных правонарушений, сообщил Золотов. «Они были поданы и сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе. Два из них сейчас уже на выходе, один проект ещё немножко затягивается, но через три месяца, как нам сказали, этот законопроект также будет на выходе. Хочу сказать, что эти меры, конечно же, нужно осуществлять», — отметил глава Росгвардии.

21:02 13.05.2021 Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе совещания Владимира Путина с правительством РФ от 13.05.21. Цитата из видео. kremlin.ru

21:59 13.05.2021 Поручение президента РФ по ужесточению правил оборота гражданского оружия получило большую поддержку жителей Татарии, сообщил в ходе совещания её глава Рустам Минниханов. «Мы просили бы довести этот вопрос до логического завершения», — обратился Минниханов к Путину.