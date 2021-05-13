Москва, , 15:24 — REGNUM Низкое число обращений за бесплатной юридической помощью связано с недостаточной информированностью граждан об их возможностях. Об этом сообщил 13 мая глава Минюста РФ Константин Чуйченко на совещании у президента РФ.

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Он отметил, что правом получения бесплатной юридической помощи обладают 30 млн человек, при этом воспользовались им только 330 тыс. человек. Для решения проблемы в 2021 году будет создана государственная информационная система «Правовая помощь».

«Сервис сделаем максимально простым и понятным», — сказал он.

Чуйченко предложил создать реестры граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, а также создать государственные бюро, предоставляющих такие услуги, во всех регионах РФ.