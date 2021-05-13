Москва, , 16:26 — REGNUM Глава Минтруда Антон Котяков предложил распространить субсидирование занятости на выпускников.

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«Сейчас у нас в центрах занятости зарегистрировано 156 тыс. соискателей моложе 25 лет. При этом 15 тыс. выпускников — это выпускники прошлого года, часть из которых — это ребята, которые встали на учёт после 1 января 2021 года», — заявил он 13 мая на совещании у президента России.

По мнению министра, именно эта категория безработных нуждается в помощи в первую очередь в помощи для получения первого места работы.

Он предложил распространить программу субсидирования занятости на выпускников 2020 года, вставших на учёт после 1 января 2021 года.