Красногорск, , 15:09 — REGNUM Власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе региона Рустаму Минниханову.

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"Там могут быть и жилищные вопросы, и другие нерешённые проблемы, и организация детского отдыха. Просто пошире взгляните, вы понимаете, о чём речь», — сказал Путин.

Он призвал Минниханова работать с каждой семьёй, и затем представить предложения по поддержке пострадавших.