Ново-Огарево, Московская область, , 14:49 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания перед совещанием с членами правительства. Мероприятие проходит в формате видеосовещания.

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«Прошу почтить память погибших», — сказал Путин, встав с места.

По его словам, трагедия в Казани потрясла всех: «В тяжёлые дни с Казанью была и остаётся вся Россия. Регионы выражают слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою. Ещё раз приношу соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли детей, внуков, близких».