Москва, , 15:28 — REGNUM В России проводится проверка безопасности всех школ, сообщил 13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ.

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Он рассказал о своей поездке в Казань, где в одной из гимназии произошла стрельба.

«В регионах идёт проверка безопасности всех школ и совместно с соответствующими структура будет подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений», — сказал Кравцов.

По его словам, это будет сделано в самое ближайшее время.