Москва, , 15:07 — REGNUM Медицинские справки, разрешающие владение оружием, должны выдаваться только в государственных клиниках. Об этом заявил 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Золотов предложил проводить психологическое тестирование при получение справки на оружие. При этом медицинские справки, по его мнению, должны выдаваться только в государственных медучреждениях.

Также Золотов выступил с предложением организовать курс молодого бойца для кандидатов на получение охотничьего билета. Он считает необходимым повышение возрастного ценза для получения оружия до 21 года.