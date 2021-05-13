Москва, 13 мая 2021, 15:48 — REGNUM В Госдуме предложили наделить Росгвардию полномочием проверять медицинские справки при получении оружия.
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«Уже несколько лет из-за сопротивления Минздрава мы не можем «пробить» закон, дающий право сотрудникам Росгвардии проверять медсправки, которые приносят кандидаты на получение оружия. По мнению Минздрава, это — нарушение врачебной тайны», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.
Парламентарий надеется, что после жёстких поручений президента депутатам удастся реализовать эту необходимую инициативу.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, после трагедии в школе в Казани президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать единый подход к созданию безопасности и защищённости от терроризма школ.