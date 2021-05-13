Москва, , 15:51 — REGNUM В России растёт число школьников, выбирающих после девятого класса профессиональное образование, сообщил 13 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента.

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«Отмечу, что у нас с каждым годом стабильно растёт число школьников, которые после девятого класса для продолжения обучения выбирают учреждения среднего профессионального образования. Рассчитываем, что в этом году уже около 60% выпускников девятых классов будут поступать в колледжи. В прошлом году их было 55%», — сказал он.

Министр напомнил, что в этом учебном году девятиклассникам для получения аттестата нужно сдать два предмета — русский язык и математику.