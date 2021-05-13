Москва, , 14:58 — REGNUM В Москву из Казани эвакуировали пятерых пострадавших учеников гимназии, в которой произошла стрельба. Об этом 13 мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом.

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Министр рассказал, что наиболее тяжёлые пять детей были доставлены бортом МЧС из Казани в московские больницы.

«В тяжёлом состоянии находятся три человека. Двое детей требуют нашего внимания, они остаются в крайней степени тяжести», — сказал Мурашко.

По его словам, третий ребёнок не вызывает опасений.