Москва, , 16:43 — REGNUM В четырёх регионах РФ ситуация на рынке труда является сложной, сообщил 13 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании у президента РФ.

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«В четырёх регионах ситуация сложная, здесь мы видим плохую динамику по достижению целевых показателей. И также мы видим, что общее количество занятых снижается даже по отношению показателей года назад. Это Республика Коми, Марий Эл, Алтайский край и Псковская область», — сказал он.

Котяков отметил, что данные регионы находятся на особом контроле Минтруда. По его мнению, отсутствие положительной динамики говорит о том, что региональные программы требуют корректировки.