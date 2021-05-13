Москва, , 14:52 — REGNUM Все пострадавшие от трагедии в школе Казани семьи получат поддержку и помощь. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Сразу были даны поручения правительству, главам Минздрава, Минпросвещения, МЧС, в том числе по выезду на место трагедии. Мы находимся в контакте с руководителем Татарстана. Все пострадавшие семьи получат поддержку и помощь», — сказал Путин.

По его словам, главная задача — борьба за спасение жизней пострадавших: «Используем все возможности здравоохранения. Уже привлекли лучших хирургов, современное оборудование, лекарства».