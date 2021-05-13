Москва, , 16:16 — REGNUM На рынке труда в России идёт восстановительный процесс, сообщил 13 мая глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает с министрами трагедию в Казани и рынок труда — все новости»

Он доложил, что по данным Росстата уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек, тогда как на пике в августе 2020 года уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 млн наших граждан.

«Восстановительный процесс на рынке труда идёт. По состоянию на конец марта удалось увеличить численность занятых на 643 тыс. человек. На основании данных портала «Работа в России» мы фиксируем прирост вакансий по всем регионам. И соискателям уже сегодня доступны 1,6 млн позиций», — сказал Котяков.

По его словам, сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая, их менее 1,55 млн человек. Причём почти 700 тыс. граждан стоят на учёте с прошлого года.

Для обеспечения целевого показателя, по словам министра, необходимо обеспечить занятостью около 975 тыс. человек.