2 Марта
 
13:47

Помимо доклада вице-премьера Александра Новака, ожидаются выступления главы Минэкномразвития РФ Максима Решеникова, главы РЖД Олега Белозерова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

13:41

Председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Данданян, отчитываясь по итогам работы за 2020 год, заявил, что в 2021 году в республике тарифы на твёрдое топливо (уголь, дрова) не вырастут.

13:41

Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств в 2020 году

Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств. gks.ru

13:38

Буровая машина (шахта им. Губкина). (сс) Korotinae

13:30

Индексы производства по основным видамдобывающих и обрабатывающих производств1)

Декабрь 2020 г.в % к

2020 г.в % к2019 г.

декабрю

2019 г.

ноябрю

2020 г.

Добыча полезных ископаемых

добыча угля

98,9

101,3

93,7

добыча сырой нефти и природного газа

89,7

103,6

91,9

добыча металлических руд

103,5

98,7

102,1

добыча прочих полезных ископаемых

92,0

94,3

84,6

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых

93,7

111,7

97,2

13:29

По данным Росстата, в 2020 году добыча угля сократилась за год на 6,3%.

13:19

Уголь. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:18

Последние новости в сюжете ИА REGNUM «Уголь: добыча и транспортировка»

13:16

Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

13:16

Путин 2 марта проведет совещание по развитию угольной отрасли — Песков

Президент России Владимир Путин проведет 2 марта совещание по развитию угольной отрасли в режиме видеоконференции.

13:13

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 2 марта работает в Кремле.

«Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента — это уголь, развитие угольной отрасли, — сказал Песков. — Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности ‑ и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний», — сказал Песков журналистам.