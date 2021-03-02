Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 2 марта работает в Кремле.

«Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента — это уголь, развитие угольной отрасли, — сказал Песков. — Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности ‑ и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний», — сказал Песков журналистам.