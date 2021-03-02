Помимо доклада вице-премьера Александра Новака, ожидаются выступления главы Минэкномразвития РФ Максима Решеникова, главы РЖД Олега Белозерова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Данданян, отчитываясь по итогам работы за 2020 год, заявил, что в 2021 году в республике тарифы на твёрдое топливо (уголь, дрова) не вырастут.
Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств в 2020 году
Индексы производства по основным видамдобывающих и обрабатывающих производств1)
По данным Росстата, в 2020 году добыча угля сократилась за год на 6,3%.
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Путин 2 марта проведет совещание по развитию угольной отрасли — Песков
Президент России Владимир Путин проведет 2 марта совещание по развитию угольной отрасли в режиме видеоконференции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 2 марта работает в Кремле.
«Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента — это уголь, развитие угольной отрасли, — сказал Песков. — Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности ‑ и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний», — сказал Песков журналистам.