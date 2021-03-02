Красногорск, , 16:57 — REGNUM Правительство России должно жёстко зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссибирской магистрали. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

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«Поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Трассиба. Вот в 2018 году как начали говорить, сейчас мы видим — проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чём я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков. А также отдельного веса грузового поезда до и после реализации проекта», — заявил Путин.

«Я прошу сделать такой график — знаю, что споры были у вас при подготовке сегодняшнего совещания — по поквартальной разбивке до 2024 года включительно. И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», — указал он.

По его словам, если не регламентировать работу жёстко, проблемы останутся.