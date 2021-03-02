Москва, , 17:02 — REGNUM Обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объёмы угля, пункты загрузки и назначения, были строго определены. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

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«Прошу правительство чётко координировать работу выполнения планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе. И прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений — так понимаю, что председатели компаний не против — между угольными компаниями и РЖД», — заявил Путин.

«Рассчитано до 2024 года, чтобы было чёткое и ясное представление, сколько и чего они смогут вывезти. В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности», — указал он.

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