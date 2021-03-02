Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM Расширяющиеся рынки сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона открывают новые возможности для угольной промышленности России. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Даёшь угля! Совещание Путина по развитию угольной отрасли — трансляция»

«На сегодняшний день основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании», — заявил Путин.

«И важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы. Нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности — а это, подчеркну, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и в транспортном комплексе тоже», — указал он.