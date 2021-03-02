Кемерово, , 13:56 — REGNUM В министерстве угольной промышленности Кемеровской области прокомментировали ситуацию», создавшуюся на шахте «Алексиевская». Согласно решению арбитражного суда, предприятие признано банкротом, введено конкурсное производство.

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В министерстве уточнили, что с июля 2020 года на шахте не ведётся добыча угля, но выполняются работы по жизнеобеспечению (проветривание шахты, откачка воды, обследование горных выработок).

«В связи с этим не поступают денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам. По состоянию на 25 февраля 2021 года задолженность по заработной плате составляет 201 млн рублей перед 199 работниками предприятия», — рассказали в министерстве.

За всё время было уволено 485 человек, в том числе по сокращению — 180.

Имущество АО «Шахта «Алексиевская» за период банкротства выставлялось на торги пять раз (со снижением цены).