Кызыл, , 12:38 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года добыча угля в Туве рухнула почти в четыре раза — индекс производства составил 22,3% по сравнению с 2019 годом. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Кроме того, металлических руд в регионе добыли лишь около 80,5% к показателям предыдущего года. В целом индекс добычи полезных ископаемых упал до 57,6%.

Также снижение зафиксировано в обрабатывающей отрасли (индекс — 90%), где худшие цифры продемонстрировали текстильные предприятия.

В результате индекс промышленного производства в целом в республике обвалился до 63,1% по отношению к 2019 году. Незначительный рост на 1,3−1,6% наблюдался лишь в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжении и сборе отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Туву признали худшим регионом в РФ по качеству жизни. Рейтинг был составлен с учётом доходов населения, жилищных условий, уровня безработицы, здоровья населения и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван худший в России регион по качеству жизни