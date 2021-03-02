Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM Экологическая ситуация в угледобывающих регионах должна оставаться в фокусе внимания региональных и федеральных властей. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

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«Отдельная важнейшая задача здесь — забота об окружающей среде, конечно. Улучшение экологической ситуации в районах добычи угля и перевалки. Эти вопросы также нужно держать на постоянном контроле. По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей», — заявил Путин.

«Поручения на этот счёт уже давались и не раз», — отметил он.