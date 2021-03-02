Ново-Огарево, Московская область, , 15:03 — REGNUM Угледобывающие регионы России должны использовать доходы для диверсификации собственных экономик. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

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«Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов. И, конечно, этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной, комфортной среды для жизни», — заявил Путин.