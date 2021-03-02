Ново-Огарево, Московская область, , 15:00 — REGNUM Долгосрочные перспективы мирового угольного рынка пока что остаются неопределёнными, потому нужно прорабатывать все возможные сценарии. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности.

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«Что касается долгосрочных перспектив мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, знаю, что на этот счёт есть разные прогнозы. Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива», — заявил Путин.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесёт свои коррективы какие-то. Но в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии», — отметил он.