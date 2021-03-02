Кемерово, , 18:02 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял участие в совещании по вопросам развития угольной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства дал поручения относительно развития угольной отрасли в сибирском регионе.

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Так, Владимир Путин поручил зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба, подготовить поквартальный график этой работы до 2024 года.

При этом экспорт угля из Кемеровской области в восточном направлении к 2024 году должен увеличиться не менее чем на 30%. Планы отгрузки для кемеровских угольных компаний должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам.