Ново-Огарево, Московская область, , 14:52 — REGNUM Более половины добываемого в России угля поставляется на экспорт. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности

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«Возможности как традиционных, так и новых центров добычи угля в России значительные. Конечно, исходя из тенденций глобального спроса на уголь, мы должны посмотреть и на сегодняшний, и завтрашний день», — заявил Путин.

С 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, отметил он.

«Но из них более половины поставляется за рубеж на экспорт. За последние восемь лет объём экспортных поставок вырос более чем на треть. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», — подчеркнул президент.