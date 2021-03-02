Кемерово, , 13:49 — REGNUM На угольных предприятиях Кемеровской области за январь 2021 года добыто 18,2 млн тонн угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

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Так, на разрезах было добыто 11,6 млн тонн угля (в 2020 года — 10,5 млн тонн); в шахтах — 6,6 млн тонн (в 2020 году — 7,5 млн тонн). Из добытого: углей коксующихся марок — 5,5 млн тонн (в 2020 году — 6,4 млн тонн); углей энергетических марок — 12,7 млн тонн (в 2020 году — 11,6 млн тонн).

Общая переработка на кузбасских предприятиях, включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, составляет 14,8 млн тонн (в 2020 году — 14,5 млн тонн) — 81,3% от добычи. На обогатительных фабриках области переработано 10,8 млн тонн (в 2020 году — 10,7 млн тонн), в том числе: углей ценных коксующихся марок — 5,7 млн тонн (в январе 2020 года — 6,2 млн тонн); углей энергетических марок — 5,1 млн тонн (в январе 2020 года — 4,5 млн тонн).

За первый месяц текущего года получено 6,7 млн тонн угольного концентрат, в январе 2020 года — 6,2 млн тонн.

В это же время кемеровскими предприятиями железнодорожным транспортом отгружено 17,5 млн тонн (+0,7 млн тонн к уровню 2020 года). Среднесуточная отгрузка — 7914 п/в (93,3% к плану).

Конечным потребителям поставлено 16,9 млн тонн угля.