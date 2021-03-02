Кемерово, , 18:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции распорядился до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Программа должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».«Владимир Путин отдельно выделил следующие проекты: автодорожный обход Кемерова; развитие курорта Шерегеш; строительство социальных объектов, которое было отложена из-за пандемии коронавируса», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что экспорт угля из Кемеровской области в восточном направлении к 2024 году должен увеличиться не менее чем на 30%.