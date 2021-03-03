Президент России Владимир Путин проведёт 2 марта совещание по развитию угольной отрасли. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «большое и субстантивное совещание» пройдёт в режиме видеоконференции. С основным докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

13:13 02.03.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 2 марта работает в Кремле. «Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента — это уголь, развитие угольной отрасли, — сказал Песков. — Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции. Отрасль, понятно, жизненно важная для нашего ТЭКа в целом, для экономики страны в целом, для экономики целых регионов, имеет очень большой мультипликативный эффект. Здесь и вопросы мировой конъюнктуры, и вопросы создания рабочих мест, и вопросы рынка труда, и вопросы транспортной логистики, организации ритмичности и недискриминационности ‑ и в отношении регионов, и в отношении отдельных компаний», — сказал Песков журналистам.

13:16 02.03.2021 Президент России Владимир Путин проведет 2 марта совещание по развитию угольной отрасли в режиме видеоконференции. Читайте также: Путин 2 марта проведет совещание по развитию угольной отрасли — Песков

13:16 02.03.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

13:18 02.03.2021 Последние новости в сюжете ИА REGNUM «Уголь: добыча и транспортировка»

13:19 02.03.2021 Уголь. Иван Шилов © ИА REGNUM

13:29 02.03.2021 По данным Росстата, в 2020 году добыча угля сократилась за год на 6,3%.

13:38 02.03.2021 Буровая машина (шахта им. Губкина). (сс) Korotinae

13:41 02.03.2021 Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств в 2020 году

13:41 02.03.2021 Председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Данданян, отчитываясь по итогам работы за 2020 год, заявил, что в 2021 году в республике тарифы на твёрдое топливо (уголь, дрова) не вырастут.

13:47 02.03.2021 Помимо доклада вице-премьера Александра Новака, ожидаются выступления главы Минэкномразвития РФ Максима Решеникова, главы РЖД Олега Белозерова, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

13:49 02.03.2021 На угольных предприятиях Кемеровской области за январь 2021 года добыто 18,2 млн тонн угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве угольной промышленности региона. Так, на разрезах было добыто 11,6 млн тонн угля (в 2020 года — 10,5 млн тонн); в шахтах — 6,6 млн тонн (в 2020 году — 7,5 млн тонн). Из добытого: углей коксующихся марок — 5,5 млн тонн (в 2020 году — 6,4 млн тонн); углей энергетических марок — 12,7 млн тонн (в 2020 году — 11,6 млн тонн). Читайте также: Кузбасские предприятия за месяц добыли 18,2 млн тонн угля

13:49 02.03.2021 За 12 месяцев 2020 года добыча угля в Туве рухнула почти в четыре раза — индекс производства составил 22,3% по сравнению с 2019 годом. Это спровоцировало снижение индекса промышленного производства в целом по республике до 63,1% по отношению к предыдущему году. Подробнее: Промпроизводство Тувы обвалилось из-за падения добычи угля

13:51 02.03.2021 Добыча угля. kru.ru

13:51 02.03.2021 В феврале 2021 года депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии одобрили законодательную инициативу об увеличении ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. Постановление было принято на сессии большинством голосов и направлено в адрес Госдумы РФ. В постановлении депутаты Хакасии обратились к Госдуме с просьбой рассмотреть законопроект, предусматривающий внесение изменения в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Как уточнили в республиканском парламенте, законопроектом предлагается увеличить ставку на налог на добычу полезных ископаемых в 20 раз, с 24 рублей до 480 рублей за одну тонну добытого угля. Исключение — для антрацита, бурого и коксующегося угля. «Кратное увеличение ставки обосновывается тем, что в Республике Хакасия к 2020 году добыча угля выросла в два раза, а налоговые платежи угольных компаний упали на треть», — объяснили в Верховном совете. Приводятся данные, что платежи по налогу на прибыль угледобывающих организаций практически прекратились. В 2012 году поступления в бюджет по налогу на прибыль составили 1,6 млрд рублей, в 2020 году — только 200 млн рублей. Доля угледобывающей отрасли в налоговых доходах консолидированного бюджета Хакасии в 2012 году составляла 13,6%. В 2020 году она упала до 6,2%. «Установление повышенной налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых обеспечит увеличение доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на 12 млрд рублей ежегодно. Из них на 7 млрд рублей увеличатся поступления в бюджет Хакасии и на 5 млрд рублей — в бюджет Российской Федерации», — считают хакасские парламентарии Владимир Штыгашев, Юрий Шпигальских и Олег Иванов.

13:51 02.03.2021 Бурятия в 2020 году заняла пятое место среди регионов РФ по экспорту каменного угля. Всего за год экспорт из республики вырос на 27,6%, до 1162 млн долларов. Читать дальше: Бурятия стала лидером в РФ по экспорту крупного рогатого скота

13:56 02.03.2021 В министерстве угольной промышленности Кемеровской области прокомментировали ситуацию», создавшуюся на шахте «Алексиевская». Согласно решению арбитражного суда предприятие было признано банкротом, введено конкурсное производство. «В связи с этим не поступают денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам. По состоянию на 25 февраля 2021 года задолженность по заработной плате составляет 201 млн рублей перед 199 работниками предприятия», — рассказали в министерстве. Об этом: Кузбасская шахта-банкрот «Алексиевская» задолжала сотрудникам 201 млн руб

13:58 02.03.2021 В совещании у Владимира Путина также примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится 2 марта в Барнауле, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощники президента РФ Игорь Левитин, Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, главы Якутии, Бурятии, Кемеровской области, Приморского и Забайкальского краев, руководители компаний, а также глава «Роснефти» Игорь Сечинв статусе ответственного секретаря комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК.

13:59 02.03.2021 С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:00 02.03.2021 По итогам 2020 года в Хакасии на разрезах Степной и Кирбинский компании «Русский Уголь» добыто 6,3 млн тонн каменного энергетического угля. Это на 10% или 600 тысяч тонн больше показателей 2019 года, составивших 5,7 млн тонн топлива. Как уточнил представитель компании, данный рост обусловлен развитием разреза Кирбинский, отрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения. Предприятие, обладающее запасами около 350 млн тонн топлива, было введено в эксплуатацию в 2018 году и ежегодно наращивает объёмы добычи.

14:14 02.03.2021 Недавние сообщения о возможном предстоящем росте тарифов на тепло и электроэнергию взбудоражили общество. Иной реакции последовать и не могло. Об этом в материале Галины СмирновойУгольный «бунт»: олигархи против государственников

14:16 02.03.2021 В 2020 году увеличилась добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае на разрезе Саяно-Партизанский, сообщили в компании «Русский уголь». По итогам прошлого года здесь добыли 1,3 млн тонн топлива, что на 18% (или 200 тысяч тонн) больше объемов добычи 2019 года, составивших 1,1 млн тонн. «Красноярский каменный уголь поставляется на внутренний рынок и на экспорт. Традиционно высоким спросом он пользуется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Потребителями топлива являются сектор большой энергетики и промышленные предприятия», — сообщили в компании.

14:23 02.03.2021 Комиссия при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности была создана указом Владимира Путина 15 июня 2012 года. Комиссия образована в целях координации деятельности по развитию топливно-энергетического комплекса, обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы. Ответственный секретарь комиссии — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

14:26 02.03.2021 Очистная бригада заслуженного шахтера РФ Анатолия Кайгородова шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» добыла 1 млн тонн угля. mupk42.ru

14:30 02.03.2021 По данным сайта Минэнерго РФ, по состоянию на 01.01.2020 г. , добычу угля в Российской Федерации осуществляли 187 угольных предприятий, в т. ч. 57 шахт и 130 разрезов. Совокупная производственная мощность на конец 2019 года по добыче угля составляет 486,9 млн т.

14:32 02.03.2021 По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 г. добыто 441,4 млн т. Увеличение добычи угля к прошлому году произошло в Южном (+46,0 тыс. т, +0,9%), Северо-Западном (+201,5 тыс. т, +2,0% к 2018 г.) и Дальневосточном (+2 207,1 тыс. т, +3,0%) федеральных округах. Снижение добычи угля отмечено в Центральном (-38,0 тыс. т, — 19,2%), Сибирском (-2 942,9 тыс. т, — 0,8%) федеральных округах. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносит Сибирский федеральный округ (79,0% от общего объема добычи угля в России). С сайта Минэнерго России

14:33 02.03.2021 Вид на главный корпус Кемеровской ГРЭС, г. Кемерово. (сс) Юрий Горбунов

14:35 02.03.2021 На сайте Минэнерго России есть и свежие данные: В 2020 году Минэнерго России за счет средств федерального бюджета профинансированы технические работы по реализации 12 объектов в сумме 860,8 млн рублей (ведение экологического мониторинга на ликвидируемых шахтах и разрезах, включая мероприятия по оперативной ликвидации провалов земной поверхности, тушение горящего породного отвала, мероприятия по обеспечению защиты от подтопления и дегазации территорий, рекультивация нарушенных земель). Кроме того, профинансирована разработка (корректировка) проектной и рабочей документации в сумме 127,4 млн рублей по 14 объектам.

14:36 02.03.2021 В рамках реализации программ местного развития шахтерских городов и поселков в 2020 г. переселено из ветхого жилья в новое жилье 844 семьи с затратами 1 933,3 млн рублей. В том числе по реализации «Комплексной программы поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск, и переселения жителей с подработанных территорий» переселено 486 семей с затратами в сумме 978,7 млн рублей. Об этом сообщается в сообщении Минэнерго России «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА».

14:37 02.03.2021 В 2020 году на реализацию мероприятий по направлению «Социальная поддержка работников, уволенных в связи с ликвидацией компаний по добыче угля» средства федерального бюджета составили 1 456,5 млн рублей, в том числе: — предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд на сумму 895,8 млн рублей (среднегодовая численность фактически получивших уголь составила 27 451 человека, суммарный объем — выданного пайкового угля составил 167,3 тыс. тонн); — дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) — 560,7 млн рублей (выдано страховых полисов (пенсионных свидетельств) в количестве 15 000 штук).

14:37 02.03.2021 В 2021 году планируется на реализацию мероприятий по направлению «Социальная поддержка работников, уволенных в связи с ликвидацией компаний по добыче угля» направить средств федерального бюджета (ЛБО) в объеме 1 174,2 млн рублей, в том числе: — предоставление бесплатного пайкового угля для бытовых нужд на сумму 820,3 млн рублей (среднегодовая численность получателей угля 24 719 человек, суммарный объем пайкового угля 152,4 тыс. тонн); — дополнительное пенсионное обеспечение (негосударственные пенсии) — 353,9 млн рублей (страховых полисов (пенсионных свидетельств) в количестве 12 500 штук).

14:38 02.03.2021 Планируемые показатели и затраты средств федерального бюджета (ЛБО) в 2021 году планируется также направить: — на технические и проектные работы — 738,5 млн рублей, при этом количество финансируемых объектов с учетом начатых в предыдущие годы — 19; — на реализацию программ местного развития по направлению «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности — 4 087,7 млн рублей для переселения 2 112 семей, в том числе по Комплексной программе — 3 062,5 млн рублей для переселения 1 636 семей.

14:38 02.03.2021 Назаровский угольный разрез

14:39 02.03.2021 Владимир Путин заявил, что в развитии угольной отрасли надо выстраивать планы как на 3−4 года, так и на более длительную перспективу, исходя из стратегических вызовов.

14:39 02.03.2021 Путин начал совещание раньше времени. Старожилы такого не припомнят. Планировалось — в 16 часов мск.

14:44 02.03.2021 По данным Росстата, в декабре 2020 года добыто 36,6 млн т. угля, что на 4,4% меньше, чем в декабре 2019 года, но на 3,3% больше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год добыто 398 млн т. угля, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. 81,6% добытого угля — приходится на каменный уголь. Его добыча в 2020 году составила 325 млн т., что на 9,1% меньше, чем в прошлом году. В декабре добыча каменного угля также сократилась по сравнению с декабрем 2019 года на 4,7%. Однако завершение ремонтных работ и монтажа оборудования на шахтах в Ростовской и Кемеровской областях, в республиках Коми и Саха (Якутия) позволило увеличить объемы добываемого каменного угля по сравнению с ноябрем 2020 года на 2,9% до 28,5 млн т., а бурого угля (лигнита) — на 4,9% до 8,1 млн т.

14:45 02.03.2021 Добыча угля в районе Междуреченска Кемеровской области. (сс) FAndrey

14:50 02.03.2021 По мнению Путина, необходимо гарантировать развитие угледобывающих регионов.

14:52 02.03.2021 Более половины добываемого в России угля поставляется на экспорт. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности Об этом: Путин: успех угольной отрасли РФ требует тщательного анализа внешних рынков

14:56 02.03.2021 Расширяющиеся рынки сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона открывают новые возможности для угольной промышленности России. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Читайте подробнее: Путин призвал угольщиков России ориентироваться на азиатские рынки

14:58 02.03.2021 Разрез Степной. Хакасия. stepnoi.ru

15:00 02.03.2021 Долгосрочные перспективы мирового угольного рынка пока что остаются неопределёнными, потому нужно прорабатывать все возможные сценарии. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Об этом: Путин: опыт Техаса показал ненадёжность альтернативной энергетики

15:03 02.03.2021 Угледобывающие регионы России должны использовать доходы для диверсификации собственных экономик. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Читайте также: Путин: доходы угольной отрасли должны идти на диверсификацию экономики

15:05 02.03.2021 Экологическая ситуация в угледобывающих регионах должна оставаться в фокусе внимания региональных и федеральных властей. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Подробности в материале: Путин напомнил о заботе об окружающей среде в угледобывающих регионах

15:34 02.03.2021 По словам Путина, отечественная угольная промышленность — одна из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимая для социально-экономического развития целых регионов нашей страны (у нас пять угольных регионов), для рынка труда, для обеспечения занятости и доходов сотен тысяч граждан России. «У нас в целом в регионах 11 миллионов проживают. Непосредственно в отрасли, работает, конечно, значительно меньше. Но в этих регионах проживает 11 миллионов человек», — сказал президент.

15:35 02.03.2021 С 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Из них больше половины поставляется за рубеж, на экспорт. За последние восемь лет объём экспортных поставок вырос более чем на треть, отметил президент РФ

15:35 02.03.2021 Карьерный самосвал БелАЗ на Бачатском угольном разрезе, Кемеровская область. (сс) Ilya Plekhanov

15:37 02.03.2021 На сегодняшний день основной сбыт угля приходится на Азиатско-тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании, отметил Путин.

16:30 02.03.2021 Кедровский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрезуголь». mupk42.ru

16:57 02.03.2021 Правительство России должно жёстко зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссибирской магистрали. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Читайте также: Путин потребовал от правительства РФ график по расширению БАМа и Транссиба

17:02 02.03.2021 Обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объёмы угля, пункты загрузки и назначения, были строго определены. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной промышленности. Читайте подробнее: Путин призвал скоординировать работу РЖД с угольными компаниями

18:02 02.03.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял участие в совещании по вопросам развития угольной отрасли с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства дал поручения относительно развития угольной отрасли в сибирском регионе. Подробности в материале: Экспорт угля из Кузбасса должен увеличиться не менее чем на 30%

18:08 02.03.2021 Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции распорядился до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Программа должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Читайте также: Путин поручил принять программу социально-экономического развития Кузбасса

19:15 02.03.2021 Министр экономического развития РФ Максим Решетников. duma.gov.ru

21:00 02.03.2021 «Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива. Что с этим происходит, мы тоже знаем: сейчас Техас замёрз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесёт свои коррективы», — заявил Путин в ходе совещания.

22:56 02.03.2021 Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. kremlin.ru

07:16 Напомним, совещание по вопросам развития угольной отрасли Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции.