Случаи заражения коронавирусом продолжают выявляться в России ежедневно. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, граждане России уже прошли через самый опасный этап эпидемии. Задача сегодняшнего дня — восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста. Но пока угроза распространения коронавируса сохраняется, нельзя забывать о мерах безопасности и ответственном поведении. Всего на сегодняшний день в России выявлено более 640 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

09:00 30.06.2020 179 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки выявили 179 носителей коронавируса

09:03 30.06.2020 Разработать «дорожную карту» по переходу к третьему этапу снятия ограничений, введённых после начала пандемии коронавируса, поручено министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора Калужской области, сообщает 30 июня областной оперативный штаб. Читайте также: В Калужской области готовятся к третьему этапу снятия ограничений

09:04 30.06.2020 Концерты, запланированные ранее в июне 2020 года, на 2021 год перенесли музыканты американской группы Korn. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства Eventation, организующего выступления артистов. Подробности в материале: Музыканты группы Korn перенесли на год концерты в России

09:16 30.06.2020 Ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, готовится Орловская область. Об этом в прямом эфире в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Андрей Клычков. Об этом: Орловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

09:28 30.06.2020 В Алтайском крае складывается сложная обстановка с распространением коронавируса. По данным оперативного штаба региона на 30 июня, всего в крае выявлено уже 3985 носителей SARS-CoV-2, причём 76 добавились только за последние сутки. Выписаны по выздоровлению 2874 человека. Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 515 больны внебольничной пневмонией, 1166 — ОРВИ. «Тяжелобольных — 86, на аппарате ИВЛ — 29», — сказано в официальном сообщении. Не обошлось без новых смертей. Об этом: За сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента с коронавирусом

09:28 30.06.2020 Работники дагестанских частных клиник, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, получат надбавки из бюджета республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Подробности в материале: В Дагестане работники частных клиник получат выплаты за борьбу с COVID-19

09:29 30.06.2020 В Саратовской области на 30 июня числятся носителями коронавируса 6444 человека, за сутки инфицированы еще 110 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 3304 пациента, за сутки — 138 человек. С момента начала наблюдения скончались 43 пациента. Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили еще 110 носителей коронавируса

09:34 30.06.2020 Военный госпиталь нового формата начали строить в Пензе специалисты Министерства обороны РФ, заявил начальник медслужбы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков. Его слова приводит пресс-служба министерства. Читайте также: В Пензе начали строительство нового военного госпиталя

09:34 30.06.2020 Ещё 2295 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, сообщила 30 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Читайте подробнее: Московские врачи вылечили более 150 тыс. пациентов с коронавирусом

09:37 30.06.2020 В Забайкальском крае полностью излечились 2000 из 3161 выявленного носителя коронавируса. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Забайкалье скончалась женщина с подтверждённым COVID-19

09:37 30.06.2020 За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 691 положительный тест на новую инфекцию. Об этом: В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

09:40 30.06.2020 С 3 июля Царское Село открывает для посетителей свои Екатерининский и Александровский парки, которые были недоступны на протяжении трех месяцев. Поскольку пандемия коронавируса еще не окончилась, ГМЗ не может вернуться к «докарантинной» действительности. Поэтому парки работают по временным правилам посещения. Подробности в материале: «Царское Село» разъяснило правила посещения парков в пандемию

09:45 30.06.2020 Два пациента скончались от пневмонии в Тамбовской области. Об этом сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Оба вошли в статистику смертности от COVID-19. Читайте подробнее: В Тамбовской области от пневмонии скончались два пациента

09:45 30.06.2020 Проект «Йога в парках», ранее переместившийся в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, возвращается на территорию парковых зон. Об этом сообщает портал правительства и мэра Москвы. «Проект «Йога в парках» возобновляет работу. Бесплатные занятия на свежем воздухе начнут проводить с 1 июля в 20 зеленых зонах отдыха, подведомственных городскому департаменту культуры», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Йога возвращается в московские парки

09:48 30.06.2020 Некоторые автодилеры в России столкнулись с нехваткой автомобилей из-за простоя предприятий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных представителей автосалонов. Подробности в материале: Дилеры в России отметили возросший спрос на автомобили

09:49 30.06.2020 46 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявили 46 носителей коронавируса

09:51 30.06.2020 ЗАГСы Северной Осетии возобновили торжественную регистрацию браков. В минувшие выходные первые пары молодоженов после двух с половиной месяцев запретов, введенных из-за коронавируса, смогли отметить радостное для новой семьи событие в кругу родных и близких. Читайте также: В ЗАГСах Северной Осетии снова зазвучал марш Мендельсона

09:52 30.06.2020 С 3 июля в ГМЗ «Петергоф» стартует долгожданный летний сезон, но он будет не похож на все предыдущие. Совместно с Роспотребнадзором администрация государственного музея-заповедника разработала стандарт деятельности в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Петергофе рассказали о правилах покупки билетов и посещения парков

09:53 30.06.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения — Сургут (160 положительных тестов), Нижневартовск (48), Когалым (18). Всего с начала пандемии в Югре на 30 июня зарегистрировано 8958 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 4501 пациентов, скончались 55 человек. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО составляет 0,89. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусом

09:54 30.06.2020 Сразу 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия. Для сравнения — 29 июня сообщалось о всего двух новых заразившихся. Также за сутки скончался один пациент. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки выявили 40 носителей коронавируса

10:01 30.06.2020 Исследования коронавирусной инфекции показали, что обнаруженные мутации не меняют её свойств. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Вектор» выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2 и может успокоить сомневающихся — обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Роспотребнадзор: мутации не меняют свойств коронавируса

10:04 30.06.2020 Свыше 255 тыс. новых победителей программы «Миллион призов» было выбрано в очередном розыгрыше. Об этом сообщает 30 июня официальный сайт мэра и правительства Москвы. Читайте также: В Москве выбрали ещё 250 тыс. победителей программы «Миллион призов»

10:04 30.06.2020 Работу после снятия жестких ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, возобновило ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского «Щелыково». Об этом сообщили в пресс-службе музея. Читайте подробнее: В Костромской области возобновил работу музей-заповедник А. Н. Островского

10:05 30.06.2020 Детские загородные лагеря в Ставропольском крае начнут работу к середине лета. В период с 10 по 15 июля запланировано открытие 19 таких организаций, сообщили в пресс-службе главы региона. Подробности в материале: На Ставрополье готовятся к открытию загородные детские лагеря отдыха

10:06 30.06.2020 Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано на Ставрополье. Общее число летальных исходов в крае по состоянию на утро 30 июня достигло 97, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье число жертв коронавируса приблизилось к 100

10:07 30.06.2020 В Тюменской области на один день намечены два крупных молодёжных мероприятия — Extreme Expo 2020 и фестиваль граффити «Морфология улиц». Об этом сообщают организаторы Extreme Expo. Мероприятия намечены на 26 июля 2020 года. Подробности в материале: В Тюмени в один день пройдут два фестиваля уличной культуры

10:30 30.06.2020 Решение о переходе на оказание плановой медицинской помощи стоматологическими поликлиниками Красноярского края принято Министерством здравоохранения региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Об этом: В Красноярском крае начался переход на плановый прием в стоматологиях

10:34 30.06.2020 В Павлове и Кулебаках с 30 июня отменяется карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Читайте подробнее: Нижегородский губернатор снял карантин в Павлове и Кулебаках

10:36 30.06.2020 За минувшие сутки в РФ выявили более 6693 носителей коронавируса. Об этом 30 июня сообщает московский оперативный штаб. Об этом: В России за сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом

10:38 30.06.2020 Десять медицинских работников Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 были незаконно лишены медицинских надбавок, сообщил ИА REGNUM 30 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов. Читайте подробнее: В Воронеже 10 работников БСМП лишились надбавок

10:38 30.06.2020 В России за минувшие сутки выявили 6693 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В России обнаружили 6693 новых случая заражения коронавирусом

10:41 30.06.2020 В Петербурге за последние сутки еще 31 человек скончался от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 30 июня в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Петербурге в список жертв коронавируса внесли еще 31 фамилию

10:41 30.06.2020 За минувшие сутки в России умерли 154 больных коронавирусной инфекцией. Об этом 30 июня сообщили в московском оперативном штабе. Об этом: В России за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом

10:43 30.06.2020 В Ростовской области за истекшие сутки 94 человека получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 9 тыс. 611 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 июня. Читайте подробнее: В Ростовской области выявили 94 новых носителя коронавируса

10:44 30.06.2020 В Удмуртии по состоянию на 30 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1440 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Удмуртии выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом

10:44 30.06.2020 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся пятеро детей. Читайте также: На Кубани подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом

10:48 30.06.2020 За последние сутки в Москве выявили 745 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает московский оперштаб. Подробности в материале: В Москве выявили ещё 745 носителей коронавируса

10:49 30.06.2020 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Тверской области за сутки выявили 48 носителей коронавируса, 121 выписан

10:49 30.06.2020 В Ленинградской области за сутки выявлено еще 50 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, выписано 15 выздоровевших и зафиксировано два летальных случая. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ленобласти за сутки 50 человек заразились коронавирусом и двое умерли

10:51 30.06.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Дагестане, по данным на 10:30 30 июня, достигло 7840. За минувшие сутки в республике выявлено 65 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Дагестане выздоровели почти три четверти пациентов с COVID-19

10:51 30.06.2020 В Красноярском крае количество умерших пациентов с коронавирусом выросло до 120. За сутки скончались пять человек. Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

10:54 30.06.2020 Три пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области, случаи были подтверждены за минувшие сутки. Данные опубликовал 30 июня региональный оперативный штаб. Об этом: В Воронежской области скончались три пациента с коронавирусом

10:54 30.06.2020 На сегодняшний день на территории России было проведено в общей сложности более 19,5 млн тестов на коронавирус. Об этом 30 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте также: Общее число проведенных в России тестов на SARS-CoV-2 превысило 19,5 млн

10:54 30.06.2020 46 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По информации ресурса, всего на территории данного субъекта РФ выявлен 5361 случай заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом

10:55 30.06.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 июня, выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,5%, коэффициент распространения — 0,79. Коечный фонд свободен на 82%. В региональном оперштабе подчеркнули, что третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер. Читайте подробнее: В Прикамье за сутки выявлено 54 случая заражения SARS-CoV-2

10:56 30.06.2020 В Ростовской области за последние сутки выздоровели 228 человек, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUMА сообщили в облправительстве 30 июня. Читайте также: В Ростовской области за сутки после SARS-CoV-2 выздоровели 228 человек

10:56 30.06.2020 На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 276 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Новые случаи заражения произошли с жителями Екатеринбурга (255 человек), Арамили, Артемовска, Асбеста, Дегтярска, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа, а также с одним жителем другого региона РФ. «Обращаем внимание на то, что в сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки», — уточняют в структуре. Теперь в области подтверждено 12 792 случая выявления коронавируса. Об этом: В Свердловской области зафиксировали 276 случаев заражения коронавирусом

10:57 30.06.2020 Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Адыгее к 10:30 30 июня достигло 14. За минувшие сутки в республике скончались два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Адыгее впервые за три недели зафиксирована смерть пациентов с COVID-19

11:00 30.06.2020 26 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрировано в Воронежской области с 1 по 30 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной статистики. Читайте также: В Воронежской области в июне умерли 26 пациентов с коронавирусом

11:02 30.06.2020 В Курской области 30 июня зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 5080 случаев. Читайте также: В Курской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 30.06.2020 В Мурманской области за сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до 15. Об этом: В Мурманской области скончались еще два пациента с COVID-19

11:02 30.06.2020 В Оренбургской области за сутки, на 30 июня, увеличилось число летальных исходов от коронавирусной инфекции. В COVID-центре Бузулука умерла пожилая пациентка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона. По данным ведомства, жертвой заболевания стала жительница Первомайского района 1936 года рождения. Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончалась пожилая женщина

11:03 30.06.2020 В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов на Дону за весь период пандемии достигло 125 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 июня. Читайте подробнее: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

11:04 30.06.2020 Ситуация с коронавирусом на 30 июня в республике Бурятии. egov-buryatia.ru

11:04 30.06.2020 В Липецкой области 30 июня подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 3779 случаев. Читайте также: В Липецкой области подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом

11:05 30.06.2020 В Приволжском федеральном округе на 30 июня выявили 935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 72 959 случаев. Читайте также: В ПФО вновь выявили меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

11:06 30.06.2020 Четыре человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области скончались четыре пациента с COVID-19

11:07 30.06.2020 В Пензенской области на 30 июня коронавирус подтвердился у 4970 жителей региона. За сутки выявили еще 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4661 человек, за сутки — 150 пациентов. Скончался с момента начала наблюдения 41 человек, один — за последние 24 часа. Подробности в материале: В Пензенской области число носителей коронавируса выросло до 4,97 тысяч

11:08 30.06.2020 За прошедшие сутки 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области. На инфекцию проверили 603 человека, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса

11:08 30.06.2020 В Чувашии выявлен 51 новый носитель коронавируса. Читайте также: В Чувашии 2,9 тыс. человек переболели COVID-19

11:09 30.06.2020 В Татарии на 30 июня коронавирус выявили у 4555 человек, за сутки положительные получил еще 41 пациент. Читайте подробнее: В Татарии подтвердили 41 новый случай заражения SARS-CoV-2

11:11 30.06.2020 В Ростовской области за последние сутки к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключили ещё шесть пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 30 июня. Читайте также: В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключили ещё шесть пациентов

11:12 30.06.2020 73 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области за сутки выявили 73 носителя коронавируса

11:13 30.06.2020 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Два человека скончались, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области выявили ещё 95 носителей коронавируса

11:18 30.06.2020 Три женщины с COVID-19 скончалось за сутки в Самарской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, одна умершая 47-летняя пациентка страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки скончались три женщины с COVID-19

11:18 30.06.2020 В Нижегородской области по состоянию на 30 июня выявили 203 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе число заражений SARS-CoV-2 составило 17 481 случай с момента начала наблюдения. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили ещё 203 случая заражения коронавирусом

11:20 30.06.2020 В Ростовской области специалисты лабораторий выполнили 2,5 тыс. тестов на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 июня. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки провели 2,5 тыс. тестов на коронавирус

11:21 30.06.2020 За прошедшие сутки коронавирус подтверждён у 43 жителей Рязанской области, сообщает региональная оперативная рабочая группа. Выздоровели 142 человека, 37 из которых проходили лечение в стационаре. Читайте также: В Рязанской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

11:23 30.06.2020 В Астраханской области 30 июня подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3513 носителей вируса. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом

11:23 30.06.2020 Свердловская область по-прежнему находится на плато по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. За минувшие сутки в регионе было подтверждено сразу 276 новых случаев заражения, хотя данные случаи фиксировались в течение недели, но почему-то о них не сообщалось. Тем не менее, ситуация стабильная, уверены специалисты. «Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют», — заявила главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич. Об этом: На Среднем Урале уточнили ситуацию по коронавирусу

11:25 30.06.2020 Всего в Томской области по состоянию на 30 июня коронавирус выявлен у 2254 человек. Подробности в материале: В Томской области коронавирус выявлен у 2254 человек

11:25 30.06.2020 В Мордовии по состоянию на 30 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 увеличилось до 3394 случаев. Об этом: В Мордовии число носителей коронавируса выросло до 3394 человек

11:25 30.06.2020 37 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 30 июня. Читайте также: В Смоленской области за сутки выявили 37 носителей коронавируса

11:27 30.06.2020 Ещё 60 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 30 июня в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 60 носителей коронавируса

11:29 30.06.2020 В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 июня коронавирусом заразились 3 087 человек. Из них выздоровели 1 772 пациентов, 18 скончались. Читайте подробнее: В Тюменской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом

11:31 30.06.2020 В Марий Эл по состоянию на 30 июня выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2959 случаев. Читайте также: В Марий Эл выявили всего 2959 носителей коронавируса

11:31 30.06.2020 Государственный академический театр им. Е. Вахтангова планирует в сентябре открыться при любых условиях, которые могут быть приняты из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил директор тетра Кирилл Крок во время I Международной конференции «АРТtalk. Искусство после». Читайте также: Театр Вахтангова планирует открыться в сентябре

11:34 30.06.2020 Прибывающих в Ростовскую области теперь не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Это следует из принятых мер по смягчению режима самоизоляции в регионе, передаёт ИА REGNUM. Об этом: В Ростовской области снят карантин для приезжающих

11:35 30.06.2020 В Челябинской области за сутки подтвердили 145 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 7585 граждан с коронавирусом. На лечении находятся 3181, то есть почти половина. Читайте также: В Челябинской области подтвердили ещё 145 случаев COVID-19

11:36 30.06.2020 Муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат Бибарсов выступил с обращением к мусульманам региона по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ. Подробности в материале: Муфтий Саратовской области: Голосование — форма участия в жизни общества

11:39 30.06.2020 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Орловской области, сводку 30 июня опубликовал федеральный оперативный штаб. Об этом: В Орловской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом

11:40 30.06.2020 В Амурской области за последние сутки выявили ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 1707 носителей SARS-CoV-2. Об этом: В Амурской области провели более 106 тысяч исследований на коронавирус

11:43 30.06.2020 В Челябинской области скончались ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 умерших нет. 62-летний гражданин имел злокачественное новообразованние, 71-летний — постинфарктный кардиосклероз и хроническую сердечную недостаточность, 82-летний — атеросклеротический кардиосклероз. Читайте также: В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом

11:43 30.06.2020 В Чечне в ближайшее время снова начнут ходить поезда. Железнодорожные перевозки будут возобновлены по указанию главы республики Рамзана Кадырова в связи с улучшением ситуации в борьбе с коронавирусом. Читайте также: Кадыров дал указания возобновить железнодорожные перевозки в Чечне

11:48 30.06.2020 В Еврейской автономной области за прошедшие сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 426. Подробности в материале: В Еврейской АО выявили 426 носителей коронавируса

11:53 30.06.2020 В Ростовской области обновили карту распространения коронавирусной инфекции с учётом сведений, полученных утром 30 июня, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Ростовской области обновили карту распространения SARS-CoV-2

11:54 30.06.2020 В Ульяновской области выявлено 106 новых носителей коронавируса. Читайте также: За сутки в Ульяновской области скончались три пациента с COVID-19

11:58 30.06.2020 В Карелии вновь отмечен суточный рост заражений коронавирусной инфекцией, что, по мнению главы региона, связано не только с увеличением объема исследований на коронавирус, но также с не слишком ответственным отношением граждан к соблюдению мер безопасности. Об этом: Глава Карелии упрекнул жителей в безответственном поведении при пандемии

11:58 30.06.2020 Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки. Таким образом, с начала пандемии скончалось 39 человек, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39

12:03 30.06.2020 В Курской области от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались две женщины. Одной было 58 лет, другой — 68. Подробности в материале: В Курской области скончались ещё две пациентки с COVID-19

12:04 30.06.2020 Для лиц, прибывающих в Чечню, отменен двухнедельный карантин, который ранее каждый въезжающий из другого региона гражданин обязан был соблюдать из-за пандемии коронавируса. Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 июня в ходе заседания оперативного штаба разъяснил, что отныне всем приезжим достаточно иметь на руках результаты тестирования. Если их нет, то тесты можно сделать по прибытии в Чечню. Читайте подробнее: Кадыров отменил карантин для въезжающих в Чечню

12:04 30.06.2020 Карта распространения коронавируса в Иркутской области. irkobl.ru

12:08 30.06.2020 Всего семь районов Забайкальского края смогут себе позволит отметить День семьи, любви и верности в июле 2020 года. Как сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе забайкальского губернатора, из-за эпидемии коронавируса 3 июля праздник отметят в Могочинском районе, 8 июля — в Газимуро-Заводском, Калганском, Кыринском, Тунгокоченском, Чернышевском и Агинском районах. Об этом: В Забайкалье перенесли празднование Дня семьи, любви и верности

12:20 30.06.2020 В Свердловской области ещё два пациента скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Теперь в регионе зафиксировано 95 случаев смерти от данной инфекции. Сколько же больных COVID-19 умерли по другим причинам, не сообщается. В Пермском крае умерли от других заболеваний 47 больных COVID-19, в Челябинской области — 62. В штабе называют эпидемиологическую ситуацию стабильной и контролируемой. Об этом: На Среднем Урале подтверждено 95 случаев смерти от COVID-19

12:22 30.06.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июня после заражения коронавирусом выздоровели 48 328 человек. Читайте также: В Поволжье выздоровели от COVID-19 более 48 тыс. человек

12:22 30.06.2020 70 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили региональном оперативном штабе 30 июня. Читайте подробнее: В Ивановской области за сутки выявили 70 носителей коронавируса

12:23 30.06.2020 В мае 2020 года доля лизинговых сделок на легковые машины в России составила 47% от всех продаж авто с данной формой кредитования. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Подробности в материале: Названа доля лизинговых сделок на легковые авто в России в мае

12:25 30.06.2020 На Ямале за минувшие сутки выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова. Основные очаги новых заражений — Новый Уренгой (134 положительных теста), Губкинский (18), Салехард (13). Всего с начал пандемии в ЯНАО на 30 июня зарегистрировано 5 580 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 2 378 пациентов, 37 скончались. Подробности в материале: На Ямале продолжает развиваться основной очаг заражения SARS-CoV-2

12:29 30.06.2020 В связи с невостребованностью у саратовцев кол-центр городской администрации с 1 июля закрывают. Подробности в материале: В Саратове 1 июля закрывают городской кол-центр по коронавирусу

12:34 30.06.2020 В стационарах Оренбургской области находятся 602 пациента, которые получают лечение от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Медики оценивают состояние 34 человек как тяжелое. Восемь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получает 101 пациент. Еще 312 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Подробности в материале: В COVID-центрах Оренбуржья лечатся 602 пациента

12:42 30.06.2020 Пробный экзамен прошел в Дагестане для отработки мер эпидемиологической безопасности пунктов проведения ЕГЭ. Участие в апробации приняли специалисты всех 67 пунктов, задействованных в этом году для проведения итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики. Подробности в материале: В Дагестане проверили безопасность пунктов проведения ЕГЭ

12:42 30.06.2020 На Среднем Урале выздоровели уже 7459 человек, которым ранее подтверждали диагноз «новая коронавирусная инфекция». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. По данным на 30 июня 2020 года, за минувшие сутки выписано по выздоровлению 150 человек. Лечение продолжают 138 больных в тяжелом состоянии, из них 112 лежат в реанимации (57 пациентов подключены к ИВЛ). Еще у 627 наблюдают состояние средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Читайте подробнее: В Свердловской области вылечили почти 7500 пациентов, переболевших COVID-19

12:43 30.06.2020 Ежегодный Большой фестиваль мультфильмов пройдет в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. Подробности в материале: Большой фестиваль мультфильмов пройдет в онлайн-формате

12:57 30.06.2020 Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится 888 человек. Подробности в материале: В Севастополе 888 человек находятся под наблюдением медиков

12:58 30.06.2020 Тела умерших в больнице Коммунарки пациентов, копии карт которых были обнаружены неподалёку, перевозили частные компании. Об этом 30 июня главный врач больницы Денис Проценко написал в соцсети Facebook. Ранее Проценко подтвердил, что в километре от больницы были найдены мешки для перевозки трупов, но опроверг обнаружение медицинских карт умерших пациентов. Теперь главврач пояснил, что тела этих умерших людей из морга «забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей». Об этом: Проценко: тела умерших из морга Коммунарки забирали частные компании

12:59 30.06.2020 В Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный региональный штаб. Основным очагом заражения является Курган, где выявлено 11 положительных тестов. С начала пандемии в Курганской области на 30 июня зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 446 человек, двое пациентов с COVID-19 скончались. Читайте также: В Курганской области выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом

12:59 30.06.2020 В мае 2020 года на вторичном рынке России автолюбители купили 3038 подержанных машин класса «люкс». Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо». Таким образом, сегмент подержанных люксовых машин по итогам отчётного месяца сократился на 28% по сравнению с маем прошлого года. Об этом: В РФ в мае сократились продажи люксовых авто с пробегом

13:04 30.06.2020 В Ростовской области спасатели получили новую технику, предназначенную для дезинфекции общественных пространств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной поисково-спасательной службе 30 июня. Подробности в материале: Ростовские спасатели получили новую технику для дезинфекции

13:08 30.06.2020 Детские сады Московской области возобновят работу с 6 июля. Об этом 30 июня заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Читайте также: В Подмосковье с 6 июля открываются детские сады

13:23 30.06.2020 Во Владимирской области 30 июня подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 4362 носителя вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлено 48 новых носителей коронавируса

13:28 30.06.2020 Медицинские центры, которые построило Минобороны России в ряде российских регионов для борьбы с пандемией коронавируса, откроет 30 июня президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин по видеосвязи откроет возведённые Минобороны медцентры — Песков

13:29 30.06.2020 В Чечне за минувшие сутки подтверждено всего пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наименьший показатель за последнее время в самой республике и в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, сообщили 20 июня в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Чечне за сутки выявлено лишь пять пациентов с COVID-19

13:31 30.06.2020 В столице Забайкалья готовятся к постепенному открытию групп в детских садах, несмотря на то, что в регионе ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в детских садах Читы открыто 52 группы, 544 ребенка их посещают. «Я поддерживаю решение главы региона, что необходимо открывать группы в детских садах, поскольку работающим родителям не с кем оставить детей. Вместе с Роспотребназором, соблюдая все меры безопасности, мы готовы постепенно начать открывать детские сады», — отметил глава муниципалитета Александр Сапожников. Подробности в материале: В Чите готовы к постепенному открытию детских садов

13:39 30.06.2020 Во Владимирской области по состоянию на 30 июня зарегистрировано 64 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За весь период наблюдения 2724 пациента выздоровели после коронавируса, в том числе за последние сутки — 151 человек. Подробности в материале: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

13:51 30.06.2020 В Пермском крае антимонопольная служба после анализа рекламы тестов на COVID-19 возбудило административное производство, признав рекламную информацию недостоверной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. По данным УФАС про региону, крупная аптечная сеть среди клиентов распространила объявление о тестах. В рекламе экспресс тестов предлагалось произвести процедуру на определение новой коронавирусной инфекции за 10 минут. Антимонопольная служба с учетом мгнения специалистов медицинского вуза сделала вывод о том, что информация о точности тестов является недостоверной, поскольку требует проведения дополнительных анализов и учета прочих влияющих на постановку диагноза факторов. по факту нарушение законодательство о рекламе возбуждено административное дело. Об этом: В Прикамье недостоверной признана реклама тестов на COVID-19

13:54 30.06.2020 В Пензенской области для проведения единых государственных экзаменов закупили 60 обеззараживателей воздуха. Об этом: В пензенских пунктах проведения ЕГЭ появятся обеззараживатели воздуха

14:07 30.06.2020 Почти половина всех заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии проживает в столице республики. По данным регионального оперативного штаба на 30 июня, в Черкесске выявлено 1611 лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом общее число случаев заражения в республике составило 3520 (+72 за минувшие сутки) Об этом: В Карачаево-Черкесии 46% заболевших COVID-19 проживают в столице республики

14:11 30.06.2020 Ситуация с распространением коронавируса в Самарской области на данный момент является стабильной. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областного оперативного штаба, 30 июня передает пресс-службы департамента информационной политики региона. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, в настоящее время в регионе свободны свыше 64% коек в инфекционных госпиталях. Подробности в материале: В Самарской области могут ослабить ограничительные меры

14:27 30.06.2020 Проверка температуры на входе в ресторан. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:38 30.06.2020 Ресторанам и кафе разрешили возобновить работу в Самарской области. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба региона, передает 30 июня пресс-служба областного департамента информационной политики. По сообщению пресс-службы ведомства, рестораны и кафе могут возобновить свою деятельность при строгом соблюдении санитарных норм с дополнительным ограничением в 4 кв. метра на одного посетителя. Читайте также: В Самарской области возобновят работу рестораны, кафе и базы отдыха

14:56 30.06.2020 Ленинградская область находится на первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту выздоровления пациентов от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Читайте также: Ленобласть лидирует в СЗФО по выздоровлению от COVID-19

14:57 30.06.2020 По итогам мая 2020 года, несмотря на порождённый эпидемией коронавируса экономический кризис, китайская компания Haval продала в России 615 автомобилей — на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо». Читайте подробнее: Haval увеличил продажи авто в РФ в мае

15:20 30.06.2020 В Чувашии у большинства носителей коронавируса нет выраженных симптомов, либо они переносят его в лёгкой форме. Более 92% заразившихся — взрослые, 7,7% — несовершеннолетние. Читайте подробнее: 7,7% носителей коронавируса в Чувашии — дети

15:23 30.06.2020 Переход на систему удалённой работы позволяет компаниям сократить расходы на офис и корпоративный транспорт, что, в свою очередь, несколько облегчит их финансовое положение на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса и связанными с ней ограничительными мерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила управляющий партнер Zoom Executive Search Ольга Щербакова. «В среднем каждая компания, которая перевела своих сотрудников на работу из дома, экономит до 170 тыс. рублей каждого из них в год», — заявила Щербакова. Читайте далее: После пандемии: в каких отраслях закрепился удалённый формат работы?

15:23 30.06.2020 Котласские врачи вылечили пациента с COVID-19, который провел на аппарате ИВЛ 30 дней. Подробности в материале: В Архангельской области выздоровел пациент, который провел на ИВЛ 30 дней

15:25 30.06.2020 В Северной Осетии, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 30 июня, за прошедшие сутки выявлено еще 28 граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом перевалило за четырехтысячную отметку, составив 3028 человек. Читайте также: В Северной Осетии число заразившихся коронавирусом перевалило за 4000

15:30 30.06.2020 Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram. «Я ещё переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков. Читайте также: Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

15:33 30.06.2020 Проверку по обращению медицинских работников о невыплате им денежных компенсаций проводят в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, работники ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» сообщили о невыплате денежных компенсаций, которые им положены в связи с оказанием помощи зараженным коронавирусом. Подробности в материале: В Башкирии проверяют информацию о невыплате медикам положенных компенсаций

15:34 30.06.2020 В Астраханской области от двусторонней пневмонии скончался мужчина 1938 года рождения. В регионе это 31-й летальный исход среди пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19

15:38 30.06.2020 В Архангельской области продолжает расти число носителей нового коронавируса. За сутки SARS-CoV-2 был обнаружен еще у 118 человек. Общее число зараженных коронавирусом в регионе с начала эпидемии выросло до 5674. 2688 из них уже выздоровели. Читайте подробнее: У 118 жителей Архангельской области обнаружили коронавирус за сутки

15:45 30.06.2020 В Екатеринбурге уже с 1 июля 2020 года дозволят работать кафе и ресторанам. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram. Предприятиям общепита разрешат работать в формате летних веранд. Глава региона уверен: нынешнее послабление «режима повышенной готовности» — одно из самых ожидаемых в городе. «По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки», — написал губернатор и призвал открывшиеся кафе и рестораны соблюдать санитарные требования. Читайте также: В Екатеринбурге разрешили работу предприятиям общепита

15:50 30.06.2020 Почти 3 млн рублей выделили мурманские власти на июньские выплаты социальным работникам, которые доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку пенсионерам на самоизоляции. Подробности в материале: 3 млн рублей заплатят мурманским соцработникам за труд в условиях пандемии

15:55 30.06.2020 Штраф за распространение недостоверных сведений о коронавирусной инфекции назначен жителю Яковлевского района Белгородской области. Административное взыскание мужчина получил за публикацию в соцсетях, сообщили 30 июня в пресс-службе региональной прокуратуры. Подробности в материале: Белгородца оштрафовали за фейк о коронавирусе

16:08 30.06.2020 Благотворительная акция «Доброе сердце» по раздаче молочных продуктовых наборов прошла на Ставрополье. Корзины со свежей молочной продукцией местного производителя получили более 32 тыс. жителей края, нуждающихся в поддержке в период пандемии. Подробности в материале: На Ставрополье раздали молочные продукты нуждающимся

16:12 30.06.2020 В Чувашии на противоэпидемиологические и профилактические мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом направлено более 1,8 млрд рублей, из них большая часть — средства федерального бюджета. Об этом: Противоэпидемические меры обошлись Чувашии в 1,8 млрд рублей

16:13 30.06.2020 В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram. «Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%», — написал чиновник. Указ уже подписан губернатором. Теперь по всему региону увеличат количество дежурных групп в дошкольных учреждениях. Подробности в материале: В Свердловской области откроют все детские сады

16:16 30.06.2020 Тяжелое течение заболевания COVID-19 может быть связано с фактором Виллебранда (ФВ) — одним из главных компонентов системы свертывания крови. Размножение вируса приводит к развитию микроповреждений на стенках сосудов, в ответ на которые организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда, пытаясь «залатать» возможные пробоины, но в результате повышается риск тромбозов. Читайте подробнее: Смертельная угроза COVID-19 может быть связана со свертываемостью крови

16:19 30.06.2020 В своем новом отчете специалисты Каролинского института в Стокгольме утверждают, что люди, тест на антитела к COVID-19 которых был отрицательным, могут по-прежнему иметь и вырабатывать так называемый Т-клеточный иммунитет. Об этом 30 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: Ученые считают возможным иммунитет к COVID-19 без наличия антител

16:40 30.06.2020 В Пермском крае режим безопасного поведения продлён до 14 июля. Такое решение принял краевой оперштаб. Ограничения касаются культурно-массовых мероприятий, фитнеса, деятельности бассейнов, физкультурно-оздоровительных центров, фудкортов в разных торговых центрах и т. д. А гражданам из групп риска рекомендовано не покидать дома до тех пор, пока режим полностью не будет снят. Читайте подробнее: В Прикамье продлили безопасный режим до 14 июля

16:43 30.06.2020 В Саратовской области жителей просят принять участие в бесплатном исследовании на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом: Жителей Саратовской области бесплатно тестируют на антитела к SARS-CoV-2

16:47 30.06.2020 Ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун снимаются в Республике Крым с 1 июля. Об этом на странице в социальной сети написал глава республики Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму разрешили работу саун и аквапарков

16:49 30.06.2020 В Карачаево-Черкесии отпала необходимость в одном из госпиталей, созданных специально для пациентов с COVID-19. Он был открыт на базе Республиканской инфекционной клинической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом в самом начале пандемии коронавируса и принял первых пациентов. Читайте также: В Карачаево-Черкесии перевели в резерв госпиталь для пациентов с COVID-19

16:52 30.06.2020 В Челябинской области с 6 июля возобновят работу детские лагеря. Об этом написал в инстаграм губернатор Алексей Текслер. «Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», — отметил чиновник. Он добавил, что при этом безопасность всех детей должна быть максимальной. Подготовка идёт полным ходом. Лагеря проходят приёмку, а сотрудников тестируют на коронавирус. Об этом: В Челябинской области снова открывают детские лагеря

16:54 30.06.2020 42 сотрудника Уральского электрохимического комбината (Новоуральск, Свердловская область) заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. На предприятии соблюдали все меры санитарной безопасности, однако избежать заражения не удалось. Только на одной из промплощадок вирус выявили у 30 человек. На комбинате уточнили, что новая коронавирусная инфекция часто протекает бессимптомно, что усложняет защиту других людей от заражения. Подробности в материале: На Среднем Урале выявили коронавирус у 42 сотрудников атомного комбината

17:03 30.06.2020 Новосибирская область получила 19 новых машин скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Их направят в районные больницы и на станцию скорой помощи Новосибирска. Реанимобили куплены на средства федерального бюджета. Читайте также: Новосибирская область получила 19 машин скорой помощи для борьбы с COVID-19

17:13 30.06.2020 Блокпосты, введённые из-за коронавируса, в Севастополе будут сняты с 1 июля. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев. Подробности в материале: В Севастополе снимают блокпосты, введённые из-за коронавируса

17:13 30.06.2020 В Татарии с 1 июля начинается летняя оздоровительная компания в детских стационарных лагерях. На ее финансирование планируют направить из бюджета республики порядка 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году. К работе пока допущены 62 лагеря. Персонал в детские лагеря подберут после обследования на антитела к COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до начала работы. Палаточные лагеря откроют лишь в августе. Пришкольные смены перенесли на осенне-зимний период. Читайте также: В Татарии на летнюю оздоровительную кампанию выделяется 1,6 млрд рублей