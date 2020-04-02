Весной погода в регионах России не отличается постоянством. Например, в регионах Сибири в марте задержались морозы. Весеннего потепления ждут на Урале. Непостоянна погода на Дальнем Востоке. По данным синоптиков, в Южном Федеральном округе — ночные заморозки и ветер. О погоде в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Похолодание. Иван Шилов ИА REGNUM

08:38 13.03.2020 В Калининградской области наблюдается усиление ветра до 25−30 м/с, а на побережьях и до 35 м/с.

08:39 13.03.2020 В городе Гурьевске под Калининградом 12 марта после падения на неё дерева погибла 12-летняя девочка. Подробности: Под Калининградом упавшее дерево насмерть придавило школьницу

08:42 13.03.2020 Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) России.

08:44 13.03.2020 Штормовое предупреждение! 39.mchs.gov.ru

08:45 13.03.2020 В пятницу, 13 марта, под влиянием глубокого циклона, который будет перемещаться по северу Европейской территории России, в Центральном федеральном округе (ЦФО) пройдут дожди, на севере местами — с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в северной половине местами до 23 м/с. Преобладающая температура воздуха: ночью −1…−6°, днем 2…9°, на юге — до 15°.

08:47 13.03.2020 Экстренное сообщение Гидрометцентра касается Мурманской области. 13 марта здесь ожидается сильный снег, метель, а северный ветер может усилиться до 20−24 м/с.

08:55 13.03.2020 Прогноз аномалии средней температуры воздуха. meteoinfo.ru

08:56 13.03.2020 13 марта шторм охватит практически половину европейской территории России, сообщает «Россия 24».

08:56 13.03.2020 В выходные, 14−15 марта, похолодание охватит большую часть Русской равнины — прогноз погоды на телеканале «Россия 24».

08:58 13.03.2020 Сильный ливень, обрушившийся на Псков 12 марта затопил улицы города. В социальных сетях появились фото улиц Пскова, превратившихся в реки. На них видно, что ливневая канализация города не справляется с потоками воды. Об этом: Улицы Пскова затопило после сильного ливня

08:59 13.03.2020 13 марта в ЦФО — усиление ветра до 15−20 м/с, в северной половине местами до 25 м/с. meteoinfo.ru

09:23 13.03.2020 В пятницу, 13 марта, Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В регионе сохранится порывистый ветер, о котором заранее предупредили горожан в органах МЧС. Об этом: Мокрый снег с дождём ожидает петербуржцев в пятницу, 13-го марта

09:27 13.03.2020 Частичное отключение электроэнергии зафиксировано в ряде районов Тверской области в ночь на 13 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Подробности в материале: В Тверской области несколько районов остались без света

09:45 13.03.2020 Сильная метель и штормовой ветер до 30 м/сек ожидаются в субботу, 14 марта, в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Читайте подробнее: На Курилах ждут штормовую погоду с сильной метелью

10:20 13.03.2020 По прогнозу Гидрометцентра РФ, днём в субботу, 14 марта, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ожидается резкое понижение температуры воздуха с 1…7° в первой половине дня до −6…−1° во второй половине дня, в течение дня 14 марта пройдёт дождь, переходящий в снег, к вечеру образуется гололедица, местами сильная.

10:45 13.03.2020 Мощный циклон с ветром до 30 м/сек и сильной метелью идёт на Камчатку со стороны Охотского моря. Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности. Читайте подробнее: На Камчатку идёт мощный циклон с ветром до 30 метров в секунду

10:50 13.03.2020 Температура воздуха и осадки по Московской области. meteoinfo.ru

11:14 13.03.2020 В Москве городские коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за усиления ветра. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, ожидается, что скорость ветра достигнет 20−25 метров в секунду.

11:39 13.03.2020 «Ожидается очень сильный ветер. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями»: трансляция федеральных каналов в Москве прервалась экстренным сообщением МЧС, сообщает телеграм-канал «Пул № 3».

11:46 13.03.2020 Из-за колебаний температур в Кузбасса на дорогах возможен гололёд. В кемеровской Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожными, учитывать погодные и дорожные условия. Пешеходов попросили переходить проезжую часть только в специально отведённых для этого местах. Читайте также: ГИБДД предупредила жителей Кузбасса об опасностях из-за погоды

11:47 13.03.2020 В Москве от сильного порывистого ветра шатаются и дребезжат дорожные знаки, ветер поднимает на высоту третьего этажа остатки неубранного мусора.

11:47 13.03.2020 На Рижском проспекте в Пскове сильным ветром повреждены два светофора, сообщают местные СМИ.

11:47 13.03.2020 Погода в Москве в выходные дни 14 и 15 марта будет ветреной и сырой. Выпадут осадки в виде мокрого снега, сообщила 13 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, продолжится адвекция холодного воздуха, ветер будет дуть с порывами до 15—20 м/с, а в воскресенье 15 марта погода будет «неблагоприятной и неожиданной». Читайте также: В Москве 14 марта ожидается снег

11:53 13.03.2020 Последствия сильного ветра из-за вступающего в силу штормового циклона ликвидируют энергетики в Тверской области. Как сообщается, в ночь на пятницу на территорию региона пришёл мощный атмосферный фронт, сила порывов ветра достигает 20 м/с. Ситуация находится на контроле губернатора Игоря Рудени. Подробности в материале: В Тверской области энергетики устраняют последствия циклона

12:18 13.03.2020 В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. В ночные часы столбики термометров опустятся до минусовых отметок. Подробности в материале: Жителей Ростовской области предупредили о резком похолодании

12:28 13.03.2020 В связи с усилением ветра московскую канатную дорогу на Воробьевых горах временно закрыли. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба канатной дороги. Днем 13 марта порывы ветра в Москве и области, согласно прогнозу синоптиков, достигнут 25 м/с, введен «оранжевый» уровень погодной опасности. Уже повалено более 70 деревьев, повреждено 17 автомобилей. Подробности в материале: Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра

12:44 13.03.2020 Резкое похолодание, до минусовых отметок, и даже снег прогнозируется в Воронежской области 14−15 марта. По прогнозам синоптиков, днём 14 марта ещё сохранится относительно тёплая погода — днём температура составит около +9…11 градусов. Уже в ночь на воскресенье 15 марта похолодает до двух градусов мороза, возможен снег. Днём 15 марта будет около нуля. В ночь на понедельник 16 марта похолодает до четырёх градусов мороза, а днём воздух прогреется до трёх градусов тепла. Читайте подробнее: В Воронежской области прогнозируют резкое похолодание и снег

12:48 13.03.2020 В Москве телевизионный эфир был прерван для передачи экстренного сообщения о сильном ветре, передаёт 13 марта корреспондент ИА REGNUM. Вместо сетки вещания федеральных каналов появился чёрный экран с текстом об ожидающемся в регионе сильном ветре до 25 м/с. Читайте также: Телеэфир в Москве прервали из-за экстренного предупреждения

12:51 13.03.2020 После аномально жаркого начала весны погоду в Чувашии сменят снегопады и морозы, что усилится сильными порывами ветра, которые могут достигать 25 м/с. Подробнее: В Чувашию возвращаются снегопады и морозы

12:52 13.03.2020 В Подмосковье объявили об установлении желтого уровня погодной опасности из-за сильного ветра. На территории региона зафиксирован сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, возможен дождь. Водителей призвали быть крайне внимательными при проезде через пешеходные переходы и мимо остановок общественного транспорта, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Читайте также: В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

13:01 13.03.2020 Створы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнения в Петербурге после ночного шторма начали открывать, угроза наводнения миновала. Однако штормовое предупреждение в Петербурге остаётся в силе. Подробности в материале: Угроза наводнения в Петербурге миновала, дамбу открыли

13:07 13.03.2020 Администрация Калининграда сегодня, 13 марта, представила данные об ущербе от прошедшего накануне урагана. В итоге ветер повалил 52 дерева, повредил 9 автомобилей, стал причиной повреждения 5 систем электроснабжения, повредил 10 зданий, свалил 1 рекламный щит, повредил 8 светофоров и дорожных знаков, зафиксировано 19 нарушений уличного освещения, а уровень воды в реке Преголе поднялся на 127 сантиметров. При этом критической отметкой считается повышение на 155 сантиметров. Подробности в материале: В Калининграде посчитали ущерб от урагана

13:07 13.03.2020 Несколько москвичей получили травмы в результате падения деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Точное число пострадавших, обратившихся за медицинской помощи из-за падения веток и шатких конструкций устанавливается. Подробности в материале: Из-за штормового ветра в Москве пострадали несколько человек

13:08 13.03.2020 Порывы ветра в Литве вечером 12 марта и в ночь на 13 марта достигали 32 метров в секунду, а пожарные спасатели на вызовы отправлялись 531 раз. Об этом: В Литве ураган валил деревья, срывал крыши — погибла женщина

13:12 13.03.2020 По данным пензенского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 14 марта прогнозируется «жёлтый» уровень опасности, ночью местами по области ожидается усиление юго-западного ветра до 15−18 м/с при порывах. Читайте также: В Пензенской области предупреждают об усилении ветра

13:15 13.03.2020 Отключения энергоснабжения зафиксированы в нескольких районах Тульской области 13 марта, причиной стал сильный ветер. Читайте также: В Тульской области ветер оставил без энергоснабжения несколько районов

13:15 13.03.2020 Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, 14 марта в регионе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Подробности в материале: В Свердловской области предупредили об усилении ветра

13:30 13.03.2020 Последствия урагана в Тверской области. Скриншот из социальной сети «ВКонтакте» пользователя Светлана Калачева

13:32 13.03.2020 По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарии, вечером 13 марта, ночью-утром 14 марта на территории республики сохранится сильный юго-западный ветер порывами 15−20 м/с. Читайте также: В Татарии усилится порывистый ветер

13:35 13.03.2020 В Москве в результате падения от сильного ветра дерева на автомобиль погиб мужчина. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, двигавшийся по улице, и пробило крышу машины. Водитель потерял сознание, автомобиль проехал еще около 200 метров и протаранил другие авто. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Читайте также: Водитель автомобиля погиб из-за ураганного ветра в Москве

14:00 13.03.2020 Особый режим работы ввели энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в Рязанкой области. Из-за порывистого ветра в регионе повреждены линии электропередач. Об этом: В Рязанской области ветром повреждены линии электропередач

14:04 13.03.2020 В московскую больницу доставлена женщина после ЧП из-за ураганного ветра. Об этом 13 марта передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры Восточного административного округа. Сообщается, что на 34-летнюю москвичку из-за ураганного ветра упала рекламная вывеска возле одного из торговых центров. Пострадавшая госпитализирована в больницу №15. Читайте также: Москвичку доставили в больницу после падения на неё вывески

14:11 13.03.2020 В Марий Эл ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывами до 16−21 м/с. Ухудшение погодных условий может произойти в ближайшие часы, предупредили в региональном управлении МЧС. Читайте также: Жителей Марий Эл предупредили об усилении ветра

14:18 13.03.2020 В Омске в ближайшие сутки ожидаются сильный ветер и мокрый снег, сообщили 13 марта в мэрии города. Об этом: На Омск надвигается непогода

14:20 13.03.2020 Ураганный циклон набирает силу и движется в сторону восточных территорий Тверской области. В связи со сложной погодной обстановкой в регионе усиливают группировку энергетиков для ликвидации последствий стихии. Читайте подробнее: В Тверской области ждут ураган

14:20 13.03.2020 Ураган в Москве. Запад столицы. Фото: Ольга Зенькович ИА REGNUM

14:23 13.03.2020 Последствия урагана в Москве. Скриншот из социальной сети vk.com/moslentaru

14:37 13.03.2020 Сильный ветер прогнозируется на территории Ивановской области и Иваново 14 марта. Оперативный прогноз распространило регионального ГУ МЧС. На субботу в регионе и областном центре прогнозируется облачная погода, возможны умеренный снег или дождь. Читайте также: Жителей Ивановской области предупредили о сильном ветре

14:44 13.03.2020 Последствия урагана в Москве. Скриншот из социальной сети vk.com/moslentaru

14:53 13.03.2020 Москва, 13 марта. Во дворе дома на Рублёвском шоссе повален знак. Фото: Ольга Зенькович ИА REGNUM

14:58 13.03.2020 В Москве городские службы оперативно устраняют последствия урагана. Фото: Ольга Зенькович ИА REGNUM

15:33 13.03.2020 Жительнице Москвы Веронике Мухе, которую травмировал упавший рекламный щит на востоке Москвы, делают операцию. У неё черепно-мозговая травма. Инцидент произошёл рядом с метро «Новогиреево» — у торгового центра «Перовский». Сразу после инцидента прибывшие на место правоохранительные органы оцепили территорию, где произошло падение щита. На данный момент оцепление снято.

15:48 13.03.2020 В Москве телепередачи прерываются предупреждением ИА REGNUM

15:56 13.03.2020 ГУ МЧС по Подмосковью сообщило о том, что в регионе повалены почти 100 деревьев. Помимо этого, пострадали ребёнок и трое взрослых.

16:23 13.03.2020 Последствия урагана в Москве. Скриншот из социальной сети «ВКонтакте» пользователя Ольга Шарапова.

16:46 13.03.2020 В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили агентству РИА Новости, что во время ураганного ветра в Москве было повалено более 200 деревьев, 48 автомобилей пострадало, а также было зафиксировано два случая обрыва проводов. Один человек погиб, двое пострадали.

16:55 13.03.2020 В ЦОДД ожидают восьмибалльных пробок на дорогах Москвы к вечеру 13 марта.

17:00 13.03.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 14 марта в регионе ожидается северо-западный, западный ветер скоростью 7−12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Спасательное ведомство призывает петербуржцев и гостей города к осторожности на улицах, в открытых местах и на водных акваториях.

18:45 13.03.2020 Предупреждение о сильном ветре в Москве. Фото: moscow.mchs.ru

19:48 13.03.2020 Вслед за сильным ветром в Москве прошёл сильный, но кратковременный дождь.

20:34 13.03.2020 Сотрудниками МЧС организована работа по информированию населения о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Фото: moscow.mchs.ru

21:58 13.03.2020 По словам синоптиков, 14 и 15 марта ветер в Москве хоть и уменьшится, однако не уйдёт совсем. Помимо этого, москвичам и гостям столицы обещают похолодание и осадки.

16:56 14.03.2020 Центральное управление МЧС предупреждает о сильном ветре и похолодании в Москве. «С 19:00 14.03 до 02:00 15.03 в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, ветер до 20 м/с, переход температуры через нулевое значение, гололедица. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

03:24 15.03.2020 В связи с резким ухудшением погоды Московское управление ГИБДД обратилось с призывом к водителям проявлять осторожность на дорогах или воздержаться от поездок. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Twitter. Читайте подробнее: ГИБДД Москвы призывало автомобилистов воздержаться от поездок

06:33 15.03.2020 Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от — 3 °C до — 1 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр. По данным синоптиков, в Москве ожидается повышенная облачность. Местами возможен дождь. Ожидаемое направление ветра — северо-западное, скорость 7−12 м/с. Как сообщало 13 марта ИА REGNUM, в нескольких районах в Москве из-за порывов ветра получили повреждения 48 автомобилей. Читайте также: Гидрометцентр РФ: в Москве 15 марта днём ожидается до — 3 °С

07:14 16.03.2020 Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +2 °C до +4 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Выпадение осадков не маловероятно. Направление ветра юго — западное, скорость 6−11 м/с. Читайте подробнее: Гидрометцентр РФ: в Москве 16 марта днём ожидается до +4 °С

07:44 16.03.2020 За одну ночь, с 15 на 16 марта 2020 года, на Камчатке выпало 40% месячной нормы осадков. Скорость ветра в минувшую ночь в столице Камчатки достигала 28 м/сек, а за 12 часов на полуостров высыпалось 40% месячной нормы снега. Циклон смещается на север, интенсивность осадков снижается.

08:21 16.03.2020 В Хакасии днём 16 марта и ночью 17 марта ожидается очень сильный юго-западный ветер 15−20 м/с. По данным синоптиков, местами порывы ветра будут достигать 25−30 м/с, в горах — до 35 м/с.

09:30 16.03.2020 В течение ближайших трёх дней — с 17 по 19 марта — в Забайкальском крае не исключают ЧС, которые может спровоцировать сильный ветер. Его порывы составят 18−23 метра в секунду.В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает сегодня, 16 марта, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на прогноз синоптиков.

10:01 16.03.2020 16 марта на территории Сочи ожидается ухудшение погоды — возможно усиление ветра, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. По поручению главы города все службы переведены в режим повышенной готовности.

10:11 16.03.2020 «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы и порывистого ветра с вечера 16 марта до вечера 18 марта, сообщает Гидрометцентр России.

10:23 16.03.2020 В Ленинградской области 16 марта ожидается значительное усиление ветра — его что порывы могут достигать 15−17 метров в секунду.

10:28 16.03.2020 В центральном и южном районах Красноярского края 16 марта возможен штормовой ветер с порывами до 25 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

11:22 16.03.2020 В Иркутской области 17 марта синоптики прогнозируют усиление юго-западного, северо-западного ветра до 18−23 м/с, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах области ожидается гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

11:28 16.03.2020 16 марта в течение всего дня на территории Карелии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15−18 м/с.

11:48 16.03.2020 На Камчатке бушует сильнейшая метель. Жителям рекомендовано оставаться дома. Читайте подробнее: Из-за сильной метели жителям Камчатки советуют оставаться дома

11:50 16.03.2020 В школах Камчатки из-за сильной метели отменены занятия первой и второй смены в школах. Читайте также: На Камчатке из-за сильной метели отменены занятия в школах

12:11 16.03.2020 Днём 16 марта и ночью 17 марта в Красноярске прогнозируется очень сильный юго-западный ветер с порывами 15−20 м/с. Красноярцам и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом: Красноярцев предупредили об опасной непогоде

13:44 16.03.2020 17 марта в Омской области ожидается снег и мокрый снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный со скоростью 15−20 метров в секунду.

13:46 16.03.2020 В Дагестане ожидается усиление ветра до 13−18 метров в секунду. Высота волн может достигать 2 метров.

14:36 16.03.2020 Восстановление электроснабжения после сильного ветра. mchs.gov.ru

14:48 16.03.2020 По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 17 марта в регионе сохранятся местами умеренный снег, гололедно-изморозевые явления, сильное отложение мокрого снега, местами усиление 17−22 м/с, шквалистые порывы 25−27 м/с, на дорогах сильная гололедица. Об этом сообщает областной главк МЧС.

07:09 17.03.2020 Последствия сильной метели в Петропавловск-Камчатском. pkgo.ru

10:16 17.03.2020 Забайкальские спасатели со ссылкой на данные синоптиков передали штормовое предупреждение. Как сказано сегодня, 17 марта, в официальном сообщении регионального ГУ МЧС РФ, 17 и 18 марта местами по территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер с порывами до 25−28 метров в секунду. Все работы с применением открытого огня запрещены. Читайте подробнее: Штормовой ветер бушует в Забайкалье

10:41 17.03.2020 Днём 18 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии ветер 22−27 м/с, в Хакасии до 30 м/с, предупреждает Гидрометцентр РФ.

11:26 17.03.2020 Законопроект, направленный на снижение цен на лекарства, вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов. Об этом: Законопроект, снижающий цены на лекарства, вносится в Госдуму

11:55 17.03.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести уголовную ответственность или смертную казнь за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Читайте подробнее: Жириновский предложил ввести смертную казнь за фейки вокруг коронавируса

12:58 17.03.2020 В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, завтра, 18 марта, ожидается ухудшение видимости до 1−2 км, мокрый снег, порывистый ветер до 19 м/с и сильная гололедица. Читайте также: Мокрый снег и порывистый ветер ожидается в Новосибирске

13:08 17.03.2020 Сильный ветер ожидается в Хакасии 18 марта. Подробности в материале: В Хакасии ожидается сильный ветер

07:13 18.03.2020 Снегопад в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

09:29 18.03.2020 По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта по области и городу Томску ожидаются мокрый снег, в отдельных районах сильный снег, гололёдные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, местами порывы ветра 18−23 м/с, на дорогах местами сильная гололедица. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

10:57 18.03.2020 Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 18 марта в городе Красноярске ожидается сильный западный ветер, порывы 18−23 м/с, сообщили в мэрии.

12:33 18.03.2020 Снегопад в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:09 18.03.2020 19 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с, слабая метель, в центральных и южных районах ночью местами порывы западного ветра 15−20 м/с. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края — гололедица, сообщает Среднесибирское УГМС.

14:12 18.03.2020 18 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» в городе в связи со стабилизацией погодных условий. Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске был введен 24 января в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами, уточнили в мэрии.

14:52 18.03.2020 Порывы сильного ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Сообщению пресс-службы ведомства, на территории Башкирии днем 19 марта местами ожидаются порывы ветра 20 метров в секунду. При этом некоторых участках автодорог будет наблюдаться гололедица. Читайте также: В Башкирии ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

14:55 18.03.2020 Порывы сильного ветра ожидаются на территории Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ. По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 19 марта местами по региону ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Об этом: В Самарской области из-за ветра объявлен «желтый» уровень опасности

15:04 18.03.2020 Читайте также: В Новосибирске отменили режим ЧС

16:04 18.03.2020 С вечера 18 марта в течение суток в Ивановской области ожидается сильный западный ветер 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Также возможен дождь.

16:23 18.03.2020 Жителей Татарии предупреждают об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. «Утром и днем 19 марта, ночью 20 марта местами на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер порывами 17−22 м/с (в Казани до 20 м/с)» — предупреждает ведомство.

17:01 18.03.2020 В Чувашии 19 марта ожидается усиление ветра до 20 м/с. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС. В ближайшие сутки в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления. Днём 19 марта прогнозируется усиление ветра, скорость которого при порывах может достигать 20 метров в секунду.

18:13 18.03.2020 В Московской области 19 марта синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

19:23 18.03.2020 В Башкирии с вечера 18 марта ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

19:59 18.03.2020 Управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в регионе с вечера 18 марта до 18:00 19 марта. Порывы ветра будут достигать 15−17 м/с.

21:46 18.03.2020 В Новороссийске ветер сорвал с ремонтируемой крыши упаковку металлопрофиля. В ней было 30 листов. Инцидент произошел 18 марта в 17:30, сообщает kuban24. tv В итоге она повредила пять припаркованных автомобилей. Пострадавших нет.

22:10 18.03.2020 Ураганный ветер. 61.mchs.gov.ru

22:19 18.03.2020 Управление МЧС по Хабаровскому краю предупреждает об ухудшении погоды 20 марта. В южных и восточных районах региона прогнозируются осадки, усиление ветра до 15−20 м/с. Возможен гололед.

07:50 19.03.2020 В четверг, 19 марта, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки, температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр. Скорость западного, юго-западного ветра — 4−5 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Читайте также: 19 марта в Красноярске ожидается до +2 °C, порывистый ветер

07:51 19.03.2020 В четверг, 19 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °С. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Читайте также: 19 марта в Москве ожидается до +10 °C, порывистый ветер

13:58 19.03.2020 В Томской области и в Томске 20 марта и ночью 21 марта ожидается мокрый снег, в отдельных районах — сильный снег. Об этом сообщили в областном главке МЧС со ссылкой на Томский ЦГМС. Также прогнозируются гололёдные явления, отложение мокрого снега. Видимость ухудшится. Порывы ветра местами будут достигать 17−22 м/с. На дорогах местами ожидается сильная гололедица. Читайте также: На Томскую область надвигается снегопад

15:02 19.03.2020 Весна в Москве. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

17:25 19.03.2020 Атлантический циклон перемещается вдоль арктического побережья России на восток с осадками и сильным ветром. Как сообщает Гидрометцентр РФ, в ночь на 20 марта в Ненецком автономном округе ожидается метель при ветре 16−21 м/с.

17:39 19.03.2020 В пятницу, 20 марта на севере Поволжья ожидают сильные осадки и порывистый ветер. После прохождения циклона на Урал температура в выходные дни понизится. Сильные осадки в виде дождя ожидаются также в Оренбургской области, прогнозирует Гидрометцентр.

19:07 19.03.2020 На Урале тоже скажется влияние циклона, прогнозирует Гидрометцентр РФ. 20 марта днём местами в Свердловской области порывы ветра достигнут 17 м/с, в Пермском крае и Курганской области — 14 м/с, в Челябинской области — 18 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +6°, в Челябинской области до +8°, в Пермском крае днем до — 1°.

19:52 19.03.2020 «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве продлён до субботы, сообщает телеканал «Россия 24».

20:04 19.03.2020 В Пензенской области часть кирпичной кладки стены из-за сильного порыва ветра рухнула на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Читайте также: В Пензенской области мужчин погиб под рухнувшей от ветра стеной

21:28 19.03.2020 Сильный ветер в Москве. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

03:29 20.03.2020 Во время разгула стихии, когда на Владивосток обрушился мокрый снег и сильный ветер, в районе торгового центра «Черемушки» на пассажирский автобус упал столб освещения. Подробности в материале: Во Владивостоке столб освещения упал на пассажирский автобус

06:36 20.03.2020 Из-за сильного снегопада порядка 38 тысяч человек в различных районах Приморья остались без электричества, больше всего из-за обрыва проводов пострадала дальневосточная столица. Подробности в материале: В Приморье из-за снегопада без электричества остались 40 тысяч человек

07:17 20.03.2020 В Забайкалье опять штормит. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупреждает: синоптики прогнозируют, что в период с 20 по 22 марта по территории Забайкальского края ожидается сильный ветер с порывами 15−18 метров в секунду.

07:18 20.03.2020 В Хабаровский край мощный циклон принёс обильный снегопад. Закрыто движение на междугородних трассах. Читайте подробнее: Мощный снежный циклон накрыл Хабаровский край

07:18 20.03.2020 Прогноз на 48 часов по региональной модели Гидрометцентра России. meteoinfo.ru.

07:31 20.03.2020 По данным Госавтоинспекции Приморья, за минувшие сутки, в течение которых регион переживал сильный снегопад, показатели роста аварийности на дорогах выросли незначительно. Об этом: За сутки снегопада в Приморье произошло более 80 ДТП

07:32 20.03.2020 Мощный охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки. Спасатели предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности. Читайте подробнее: К берегам Камчатки приближается мощный циклон с Охотского моря

07:58 20.03.2020 Сибирь снова оказалась под влиянием глубокого циклона. Его центр 20 марта пройдёт по северу Томской области, пишут «Вести-Алтай». По прогнозам синоптиков, на юге Западной Сибири характер погоды будет определять поле повышенного давления. По Алтайскому краю ожидается тёплая и ветреная погода. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днём +4…+9 °С. На дорогах местами гололедица.

09:10 20.03.2020 В Приангарье вновь штормит. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта утром и днём в западных, северных и верхнеленских районах местами ожидается юго-западный, юго-восточный ветер 15−18 м/с, метели. На дорогах области и города снежный накат и гололедица. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. По области: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, днём в виде мокрого снега и снега, в Тайшетском, Братском, Чунском, днем в северных и верхнеленских районах небольшие, местами умеренные осадки, ветер юго-западный, юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днём в западных, северных и верхнеленских районах 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, метели, температура ночью — 5… — 10 °C, при прояснении — 15… — 20°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде — 4… +1 °С, днем +5… +10 °С, при облачной погоде 0… — 5 °C.

09:11 20.03.2020 Метель на дороге. Фото ИА REGNUM.

10:32 20.03.2020 Цитата из канала «Достоверно».

11:12 20.03.2020 В Хакасии 21−23 марта ожидается аномально тёплая погода. Как сообщили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона, ссылаясь на данные республиканского гидрометцентра, в отдельных районах столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. В связи с аномально тёплой погодой возможно осложнение пожарной и гидрологической обстановки. Об этом: В Хакасию идёт аномальная жара

12:15 20.03.2020 В Чувашии 21−22 марта прогнозируется значительное похолодание, могут вернуться снегопады. 24 марта в Чебоксарах может выпасть месячная норма осадков. Читайте подробнее: В Чувашии ожидается резкое похолодание

12:37 20.03.2020 В Алтайском крае тоже штормит. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта ночью в регионе прогнозируют −1… −6 градусов, в предгорьях до — 11 градусов. Днём потеплеет до +3… +8 градусов, по югу до +15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Днём 22 марта и ночью 23 марта в крае ожидаются усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду, местами порывы 25 — 27 метров в секунду, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица.

13:18 20.03.2020 В Томской области и Томске днём 22 марта и ночью 23 марта ожидается мокрый снег с дождём, местами сильный. Об этом сообщили в областном главке МЧС со ссылкой на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также, по данным синоптиков, прогнозируются отложение мокрого снега, гололёдные явления, ухудшение видимости. Местами порывы ветра достигнут 18−23 м/с, шквалистые порывы — 25−28 м/с. Ожидается похолодание. На дорогах будет наблюдаться сильная гололедица, местами — снежные заносы. Об этом: Снегопад и похолодание ожидаются в Томской области

14:20 20.03.2020 В Приморском крае 19 и ночью 20 марта погоду портил южный циклон. Центр вихря располагался над севером Японского моря, атмосферные фронты задевали Приморье, Сахалин и Южные Курилы. На Сахалине в виде снега и мокрого снега выпало до 18 мм осадков, при сильном порывистомветре(до 22 м/с) поднимались метели. Но больше всего досталось Приморскому краю. Здесь прошел снег, мокрый снег. Количество выпавших осадков составило 25 мм (ИА «Метеоновости»).

14:22 20.03.2020 В выходные дни погоду на Урале будет определять барическая ложбина и активные атмосферные фронты. Пройдут осадки различной интенсивности, местами сильные. Порывыветрадостигнут 13−18 м/с. Температура воздуха ночью — 2.-7 градусов, днем от — 3 до +2, в Челябинской области до +5 градусов (Метеоновости).

20:51 20.03.2020 По данным Гидрометцентра России, в период с 21 по 23 марта в Камчатском крае по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, г. Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский лавиноопасно. 20−21 марта на юге Камчатского края: во второй половине ночи 20 марта на юге Усть-Большерецкого, Елизовского районов, днем 21 марта в Петропавловске-Камчатском, востоке Елизовского, Усть-Большерецком, Соболевском районах ожидается ветер восточный 25−30 м/с, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

20:53 20.03.2020 20−21 марта на Сахалине ожидается сильный снег 7−19 мм за 12 час. (на юге и в г. Южно-Сахалинске очень сильные осадки преимущественно в виде снега 20 мм и более за 12 час.), налипание мокрого снега, сильная метель при северном ветре 12−17 м/с, с порывами 25−30 м/с, на побережьях юга 33 м/с (ураган) видимость 500 м и менее; лавиноопасно. Источник: Гидрометцентр России

13:51 21.03.2020 В Курганской области с 21 по 25 марта резко ухудшатся погодные условия — пришло похолодание, снегопады и сильный ветер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области. Автомобильное движение в условиях снегопада, метели и плохой видимости требует от водителей максимальной концентрации внимания и дисциплины на дороге, напоминают автоинспекторы. На юге и востоке Зауралья возможно выпадение месячной нормы осадков. На проезжей части при такой погоде образуются опасные снежные заносы и наледи. Водителям следует соблюдать оптимальный скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Об этом: В Курганскую область пришли снегопады и сильный ветер

08:05 22.03.2020 Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от — 1 °C до +1 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр России. По данным синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность. Выпадение осадков маловероятно. Направление ветра северо—восточное, скорость 5−10 м/с. Подробности в материале: Гидрометцентр РФ: в Москве 22 марта днём ожидается до +1 °С

07:15 23.03.2020 22 марта в Алтайском крае наблюдался сильный ветер с порывами около 25 м/с, который сносил на своем пути все, что было ненадежно закреплено. В Барнауле стихия снесла крышу одного из предприятий и свалила остановки, сообщили горожане в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

07:42 23.03.2020 Дневная температура в столице ожидается в диапазоне от 0 °C до +2 °C. Об этом на своём сайте информирует Гидрометцентр РФ. Направление ветра северо — западное, скорость до 5−10 м/с с порывами до 15 м/с. Читайте также: В Москве 23 марта днём температура воздуха прогреется до +2 °С

08:32 23.03.2020 В Курьинском районе Алтайского края после ураганного ветра талая вода с полей подтопила дорогу. Получилось целое море с самумы настоящими волнами. Картина настолько эпичная, что местные назвали место подтопления «Курьинским морем». Дорожники его уже начали ликвидировать, пишет ИА «Амител». «Курьинское море». Цитата из видео, опубликованного в соцсетях.

09:20 23.03.2020 По центральным районам Красноярского края и в городе Красноярске 23 марта ожидается сильный западный ветер с порывами до 15−20 м/с. О этом сообщили в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС. Жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. Читайте подробнее: В Красноярске ожидается сильный ветер

09:56 23.03.2020 Ураганный ветер изрядно потрепал крыши домов и нервы жителей Камня-на-Оби (Алтайский край). Ветер сорвал листы металлопрофиля, которые вместе с обрешеткой рухнули между зданием Дворца культуры и бывшим помещением Дома быта. В происшествии никто не пострадал. Цитата с сайта «Каменские известия».

10:05 23.03.2020 В Камне-на-Оби после урагана есть и пострадавший жилой дом, где ветер повредил кровлю. Там спасателям пришлось оцеплять дом. Все работы по устранению последствий урагана местные власти планируют выполнить в течение будущей недели. Фото с сайта «Каменские известия».

10:09 23.03.2020 Сильный снег прогнозируют в Иркутске завтра, 24 марта, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, а температура будет около 0 °C с понижением к концу дня до — 8 °C.

10:22 23.03.2020 По данным Гидрометцентра России, 23 марта на юге Приволжского федерального округа ожидаются сильные осадки (в Самарской области очень сильный снег), гололедные явления, налипание мокрого снега, метель, ветер 16−21 м/с, снежные заносы.

10:23 23.03.2020 23 марта в ближайшие 1−2 часа с сохранением в первую половину ночи 24 марта местами в Ульяновской области ожидается очень сильный снег, усиление северо-восточного ветра до 19−24 м/с, метель при видимости 500 м и менее, на дорогах снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.

10:23 23.03.2020 Ночью 24 марта в Татарии — сильный снег, метель, гололедные явления.

10:41 23.03.2020 По данным Росгидрометцентра, в Ульяновской области 23 марта с сохранением в первую половину ночи 24 марта местами ожидается «очень сильный снег, усиление северо-восточного ветра до 19−24 м/с, метель при видимости 500 м и менее, на дорогах снежные заносы». Читайте также: Ульяновскую область накроют снегопады

11:28 23.03.2020 В Саратовской области из-за сильной метели на двух участках автотрасс ограничено движение. Читайте также: Из-за метели ограничено движение на двух трассах в Саратовской области

11:30 23.03.2020 Снегопад. Фото пресс-службы управления МЧС по Саратовской области

12:08 23.03.2020 Коммунальные службы в Самаре борются с весенним снегом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба городской администрации. По данным метеослужбы за прошедшие сутки выпало 94% от месячной нормы осадков. ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщило штормовое предупреждение и объявило оранжевый уровень опасности в связи с метелями и усилением ветра до 21 метра в секунду. Читайте подробнее: В Самарской области за прошедшие сутки выпало 94% от месячной нормы осадков

12:09 23.03.2020 Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупреждает: синоптики прогнозируют, что 25−26 марта по территории Забайкальского края ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 17−22 м/с, метели, снежные заносы, понижение температур на 10 °C градусов и более.

12:41 23.03.2020 Превышение температурных норм будет отмечается в апреле на всей территории России, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

13:59 23.03.2020 В Ульяновской области из-за сильных снегопадов и метели ограничено движение на территории семи муниципальных образований. Читайте подробнее: Из-за метели в Ульяновской области ограничили движение в семи районах

14:18 23.03.2020 В Чувашии 23 и 24 марта ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются метель и порывы ветра до 20 метров в сутки. Читайте также: В Чувашии предупреждают о непогоде

14:39 23.03.2020 Помощь водителям, попавшим в сложные дорожные условия из-за снегопада, оказывают полицейские в Самарской области. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ. Отмечается, что полицейские переведены на службу в усиленном режиме. В настоящее время на дороги выехали максимальное количество патрульных экипажей. Патрульные автомобили Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками сопровождают потоки транспортных средств, поскольку снегопад резко снизил видимость на проезжей части. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре за сутки выпало 94% от месячной нормы осадков. Читайте также: В Самарской области полицейских перевели на усиленный режим службы

16:53 23.03.2020 Коммунальные службы в Самаре борются с весенним снегом. Фото: samadm.ru

17:14 23.03.2020 В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Об этом: МЧС экстренно предупредило о заморозках в Ростовской области

07:29 24.03.2020 Во второй половине ночи и утром 24 и 25 марта в крайних южных районах Ростовской области ожидаются заморозки до — 2 градусов.

07:41 24.03.2020 По Забайкальскому краю на 25−26 марта передано штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на которых ссылается региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни ожидается выпадение снега и усиление ветра до 22 метров в секунду. Читайте также: Снежная буря идёт в Забайкалье

08:59 24.03.2020 В Ульяновской области, где из-за сильного снегопада было ограничено движение транспорта на ряде трасс, снято ограничение на федеральных дорогах. Об этом: В Ульяновской области после непогоды восстанавливают движение на дорогах

10:16 24.03.2020 Движение на трассе по ФАД 1Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград полностью возобновлено сегодня, 24 марта, в 09:00. Об этом сообщает управление МЧС по Саратовской области. Причиной затруднения движения были неблагоприятные метеоявления. Ограничения движения на автодорогах Саратовской области нет. Об этом: МЧС: движение на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» возобновлено

10:31 24.03.2020 По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 24 марта в Самарской области местами сохраняется усиление юго-восточного и юго-западного ветра со скоростью 15−18 м/с, ночью местами метель при видимости 500−1000 метров и сильный мокрый снег. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает управление МЧС по Самарской области. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Подробности в материале: В Самарской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

10:49 24.03.2020 По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», во вторник днем 24 марта в Самарской области ожидается облачная погода, небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя, на западе без существенных осадков. Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха +0…+5 °C. В утренние часы местами гололедица. Читайте подробнее: После весеннего снегопада в Самарской области ожидается умеренный дождь

11:12 24.03.2020 Саратовские власти расчищают от снега и наледи городские улицы после обрушившегося снегопада. По данным мэрии Саратова, за прошедшие сутки, 23 марта, с улиц города было вывезено более 4,7 тысячи кубометров снега. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 24 марта днём в Саратовской области — облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, в Левобережье местами сильный снег. Местами по области туман, снежные заносы, гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха −3…+2 °C. на востоке +7°. Подробности в материале: Саратов оправляется от снегопадов и ожидает умеренные осадки

11:37 24.03.2020 Все основные трамвайные и троллейбусные маршруты в Саратове работают в плановом режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова 24 марта. Сообщается, что ранее произошла задержка движения из-за ДТП: в 07:07 24 марта трамвай маршрута № 11 по пути с улицы Осипова в Мирный переулок столкнулся с двумя легковыми автомобилями. К 08:54 работа электротранспорта была восстановлена. По данным МКУ «Транспортное управление», все автобусы вышли на линии, перевозка пассажиров идет согласно графику. Подробности в материале: Основные маршруты городского транспорта Саратова работают в обычном режиме

12:17 24.03.2020 Март — первый весенний месяц, однако по погодным условиям считается чисто зимним: и снег до конца месяца лежит, и морозы сильные могут вернуться, пишет Ирина Вытягова в материале «Краткая характеристика марта по Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областям» на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Анализ изменения температурного режима в марте за период 1983—2012 годы показал, что температура воздуха повсеместно имеет тенденцию к повышению. Осадки выпадают в течение 10−18 дней, и количество их за месяц изменяетсяот 18 до 38 мм. В Древней Руси март назывался «сухий»по причине выпадения наименьшего количества осадков. И в нынешнее время март является самым сухим в году. Бывают и исключения. В 2012 году «скандинавские циклоны» засыпали Самарскую область снегом. Сумма выпавших осадков превысила норму в 2−2,7 раза, и на конец месяца высота снежного покрова была выше нормы в среднем по области на 28 см. Мониторинг температурного и влажностного режимов за последние 30 лет показал рост количества осадков в марте по всей территории ФГБУ «Приволжское УГМС».

12:57 24.03.2020 Уборка снега после снегопада во Владивостоке. vlc.ru

14:21 24.03.2020 25 марта на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, слабая метель, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

15:04 24.03.2020 Километровые пробки с утра сковали Нижний Новгород, —сообщает «Открытый Нижний». По данных сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность дорог из-за снегопада Нижнего Новгорода составляла 8 баллов. Все четыре городских моста практически стояли.

16:17 24.03.2020 Объем снега в горах Алтая превышает ному в 1,5−2 раза. Максимальные показатели зафиксированы на высоте 1−1,5 км. Там выпало двойное количество осадков — 110 мм, сообщает amic.ru

16:58 24.03.2020 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25 и 26 марта ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В течение 25 марта в Петербурге и Ленинградской области ожидается юго-западный, западный ветер. Ночью и утром его порывы будут достигать 7−12 м/с, а днем местами до 15−18 м/с. Такие же погодные условия сохранятся и в четверг, 26 марта, однако порывы ветра будут более умеренными — до 15 м/с. Подробности в материале: В Петербурге и Ленобласти ожидается усиление ветра

17:01 24.03.2020 Коммунальные службы в Самаре борются снегом. samadm.ru

17:40 24.03.2020 В Бурятии на расчистку федеральных трасс от снега мобилизуют более 90 единиц спецтехники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления дороги «Южный Байкал», местами сильные снегопады ожидаются с 24 по 26 марта. При этом температура опустится на 10 градусов. В связи с этим управление усилило контроль за работой подрядных организаций, а также рекомендовало водителям учитывать погодные условия.

19:01 24.03.2020 В Татарии 25 марта на дорогах местами ожидается сильная гололедица. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, временами снег, мокрый снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-западный умеренный. Температура в ночные часы от — 2…-7°С, днем воздух прогреется до 5 °C. Читайте подробнее: На дорогах Татарии ожидается сильная гололедица

19:48 24.03.2020 На территории Саратовской области ночью и утром 25 марта ожидается туман с видимостью до 500 метров и менее, гололедица (толщина льда более 6 мм). В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Читайте также: В Саратовской области ожидается сильный туман и гололедица

20:10 24.03.2020 В Пензенскую область в ночь на 25 марта придет 15-градусный мороз. Он будет сопровождаться западным ветром от 6 до 11 м/с. Днем, 25 марта, воздух прогреется до 3 градусов выше нуля. Подробности в материале: В Пензенской области ожидается 15-градусный мороз

21:34 24.03.2020 Ульяновск. Фото с веб-камеры

23:54 24.03.2020 В Ростовской области из-за сильного ветра резко упадёт уровень воды в реке Дон. Подробнее: В Ростовской области резко упадёт уровень воды в реке Дон

07:45 25.03.2020 Ростов-на Дону. Река Дон. Фото с веб-камеры

08:44 25.03.2020 Ветер набирает обороты и срывает рекламные щиты — перекресток Горького и Бабушкина в Чите. Цитата из канала «Газета Вечорка».

08:56 25.03.2020 Порывы ветра сдули светофор на перекрёстке улиц Богомягкова и Катринской в Чите. Об этом 25 марта сообщил очевидец в группе «Регион 75» в социальной сети «ВКонтакте». Цитата с сайта zabnews.ru.

11:05 25.03.2020 В Хабаровском крае ожидаются сильные снегопады и ветер. Читайте подробнее: Снегопады и сильный ветер ожидаются в Хабаровском крае

11:37 25.03.2020 В Ростовской области продлили штормовое предупреждение по заморозкам. Читайте также: В Ростовской области продлили штормовое предупреждение

13:59 25.03.2020 В Чите после 12 часов ураганного ветра начали летать остановки. Ул. Космонавтов, КСК. Цитата из канала «Газета Вечорка».

19:13 25.03.2020 По информации республиканского Гидрометцентра, в Татарии в ближайшие дни существенно потеплеет. Так, 26 марта прогнозируется дневная температура до 9 °C, ночью ещё сохранится минусовая температура до — 7 °C. На дорогах местами гололедица. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Об этом: В Татарии ожидается потепление

07:37 26.03.2020 Сильный ветер и осадки ожидаются в четырех районах Якутии, передает телеканал «Якутия 24». Ожидается сильный ветер и снег. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с

08:02 26.03.2020 В Ставропольском крае ожидается усиление ветра. Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 26 по 28 марта дневная температура воздуха составит 10 до 15 градусов. Скорость ветра в четверг составит 5−10 метров в секунду, с порывами до 15−18 метров в секунду. 27 и 28 марта ветер усилится порывы могут достигать 16−21 метров в секунду.

08:20 26.03.2020 МЧС предупреждает, что 26 марта на территории Челябинской области возможно усиление ветра. Порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.

09:26 26.03.2020 Уже на следующей неделе в Москву придёт заметное похолодание. По данным Гидрометцентра, температура воздуха существенно понизится в понедельник, 30 марта.

11:58 26.03.2020 В Хакасии 27 марта местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с. На дорогах местами сохранится гололедица. Об этом: Жителей Хакасии предупредили о непогоде

12:24 26.03.2020 Сильные порывы ветра до 17 метров секунду осложняют поиски пилота Су-27, потерпевшего крушение в Черном море. Об сообщает гидрометцентр Крыма.

12:47 26.03.2020 В Томской области 27 марта местами ожидаются осадки: ночью — снег, днём — мокрый снег и дождь. Подробности в материале: Снег, дождь и ветер ожидаются в Томской области

13:34 26.03.2020 Саратов. Скриншот с веб-камеры

14:24 26.03.2020 Росгидрометцентр предупреждает: в предстоящую нерабочую неделю погода в центре европейской части России начнет ухудшаться. С понедельника, 30 марта, начнется снижение температуры. Метеорологи прогнозируют «болотистое» состояние атмосферы.

15:52 26.03.2020 Между тем пока в Поволжье и Центральную часть вернулось долгожданное тепло — в отдельных регионах воздух 26 марта прогрелся до +13 градусов.

15:58 26.03.2020 Температура воздуха в Москве 26 марта установила рекорд для этого дня. По состоянию на 15:00 столбики термометров в столице поднялись до +16 градусов. Об этом: В Москве установлен температурный рекорд

17:24 26.03.2020 27 марта в центральной части России синоптики обещают почти майскую погоду — в Центральном Черноземье воздух прогреется до +17.

18:16 26.03.2020 Погодные аномалии тревожат не только Россию — 26 марта на центральные и южные регионы Италии обрушились сильные ветра, дожди и снегопады, вершина Везувия оказалась покрытой снегом. По теме: На юге Италии выпал снег, объявлен «оранжевый» уровень опасности

19:16 26.03.2020 Всего за прошедшие сутки с улиц Саратова вывезли более 4,5 тыс. кубометров снега, сообщили в администрации Саратова. Город продолжает ликвидировать последствия сильнейшего снегопада. Об этом: С улиц Саратова за сутки вывезли более 4,5 тыс. кубометров снега

21:32 26.03.2020 27−28 марта в предгорных и степных районах Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике заморозки — температура ночью и утром −3…−1°, сообщает Росгидрометцентр.

06:10 27.03.2020 В Якутии 27 марта синоптики прогнозируют сильный снег, метель. Подробности в материале: В районах Якутии ожидают снегопады

07:42 27.03.2020 МЧС: в конце марта — первой половине апреля в южных, центральных, западных районах Иркутской области ожидается интенсивное таяние снега, затопление пониженных участков местности, разлив малых рек.

08:14 27.03.2020 Пришедший циклон на Чукотку прервал сообщение между Анадырем и посёлком Угольные Копи. Об этом: Снежная пурга прервала сообщение между населёнными пунктами Чукотки

09:19 27.03.2020 На территории Северо-Кавказского федерального округа объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Они ожидаются во всех субъектах, кроме Дагестана? с 27 по 29 марта, сообщили в Росгидромете. В ночные и утренние часы заморозки в воздухе до — 3° сохранятся в северных и центральных районах Карачаево-Черкесии, местами в Ставропольском крае, в степных и предгорных районах Кабардино-Балкарии, местами в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. Об этом: На Северный Кавказ возвращаются заморозки

14:13 27.03.2020 В ближайшие дни в Хакасии ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Читайте подробнее: В Хакасии ожидается сильный ветер

15:21 27.03.2020 Ближе к 29 марта погода в Москве начнёт портиться, а температура воздуха — понижаться. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры», — сказал Вильфанд. Подробности в материале: В Москву нагрянут морозы и метель

15:22 27.03.2020 Прогноз аномалии средней температуры воздуха. meteoinfo.ru

16:09 27.03.2020 Экстренная информация Гидрометцентра РФ: во второй половине дня 29 марта начиная с северо-западных областей, 30−31 марта с распространением на остальную территорию ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), усиление северо-западного ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры в первой половине дня 29 марта до −7…−1°. Во второй половине дня 30 марта на дорогах сильная гололедица, в северной половине ожидается установление временного снежного покрова. 31 марта — дальнейшее понижение температуры ночью до −10…−4°, днем около нуля.

18:54 27.03.2020 «Коротать время дома, в самоизоляции, на следующей неделе станет чуточку комфортнее. Погода перестанет манить людей на улицы — она резко испортится. Снова похолодает, а местами даже выпадет снег», — сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на прогноз синоптиков.

20:11 27.03.2020 В предстоящие выходные дни на большей части Европейской России существенных осадков не ожидается, при этом в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минусовых значений, а днем яркое и по-весеннему теплое солнце интенсивно прогреет воздух до +17…+19°! Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Исключением станет Северо-Западный федеральный округ, где прогнозируется похолодание, сильный ветер и даже метель. В Мурманской области ожидается снег, днём в субботу местами сильный, при этом ветер в отдельных районах усилится до 15−20 м/с, а к вечеру — до 25 м/с, закружит метель. В Карелии и Архангельской области 28 марта пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в ночь на воскресенье они станут сильнее и будут сопровождаться порывистым ветром до 20−25 м/с. Температурный фон постепенно понизится: в субботу здесь ночью около нуля, днём — до 8° тепла, то уже в воскресенье в течение суток −5…+2°.

20:39 27.03.2020 В Республике Коми и Ненецком автономном округе в выходные дни также ожидаются снег и мокрый снег, местами с дождём, а также очень сильный ветер, порывы которого на побережье могут достигнуть 32 м/с. Температурный фон превысит климатическую норму на 4−6°: ночью будет −8…−2°, днем около нуля, на юге Коми теплее, до +10°.

21:23 27.03.2020 В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Вологодской областях тепло будет только в субботу, 28 марта, прогнозирует Гидрометцентр. 28 марта здесь без осадков, ночью −4…+1°, а днём — до +9…+14°, на юге местами до +17°. В воскресенье, 29 марта, погода резко изменится. Под влиянием холодного атмосферного фронта пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, усилится ветер, днём температура понизится до 0…+5°.

22:04 27.03.2020 В Центральном федеральном округе, в Поволжье и на юге России в последние выходные дни марта сохранится тёплая погода, сообщает Гидрометцентр рФ. Существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью −3…+4°, местами до — 6° (при этом в Астраханской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ставрополье возможны заморозки!), днем +11…+18°, в районе Сочи — до +21°. На юге России погода ожидается ветреной, а в районе Новороссийска сохраняется бора. Ветер на большей части территории будет усиливаться до 18 м/с, в Ставропольском крае в субботу, 28 марта, — до 23 м/с. В Крыму в воскресенье, 29 марта, местами пройдут небольшие дожди, ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная понизится на 3−4 градуса.

22:35 27.03.2020 В понедельник, 30 марта, на европейской территории России резко похолодает: ожидается понижение температуры воздуха на 8−10°, которое будет способствовать образованию на дорогах сильной гололедицы. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами сильные, а также ветер до 18 м/с. На севере территории возможны снегопады и образование временного снежного покрова высотой 2−7 см.