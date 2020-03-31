Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге 1 апреля ожидается усиление западного и юго-западного ветров, местами порывы будут достигать 20 м/с. Об этом 31 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«1 апреля в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра, местами порывы до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 1 апреля и в первой половине дня в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег. Днем погода будет облачной. Температура воздуха ночью 0…-2 градусов, днём +2…+4 гр. Атмосферное давление ночью и утром понизится.