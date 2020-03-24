Ростов-на-Дону, , 23:51 — REGNUM В Ростовской области из-за сильного ветра резко упадёт уровень воды в реке Дон. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы.

В течение дня 25 марта уровень воды достигнет критически низкой отметки у Азова. У Аксая и областного центра «уровни воды сохранятся значительно ниже неблагоприятных отметок».

Спасатели предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут сказаться на работе судоходства и портов, а также затруднить работу водозаборных сооружений, в связи с чем подача воды жителям будет осуществляться с пониженным давлением.