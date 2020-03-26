Неаполь, Италия, , 17:57 — REGNUM В четверг, 26 марта, на центральные и южные регионы Италии обрушились сильные ветра, дожди и снегопады, вершина Везувия оказалась покрытой снегом.

В трёх провинциях был объявлен «оранжевый» уровень опасности, еще в нескольких регионах — «жёлтый». По данным метеорологов, наступления весны следует ожидать в концу текущей недели, 23−29 марта.

Ранее представители национальных сельхозассоциаций заявляли, что неожиданные холода и заморозки, последовавшие вслед за очень тёплой зимой (температура была на 2 градуса выше нормы) может оказать очень плохое воздействие на уже начавший созревать урожай.