Псков, , 21:50 — REGNUM Сильный ливень, обрушившийся на Псков сегодня, 12 марта, затопил улицы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В социальных сетях появились фото улиц Пскова, превратившихся в реки. На них видно, что ливневая канализация города не справляется с потоками воды.

«Псковское агентство информации» публикует видеокадры потопа на улице Кузбасской дивизии, в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео затопленного перекрёстка на улице Юбилейной.

Отметим, что ранее ГУ МЧС России по Псковской области сообщало об ухудшении погодных условий в регионе: помимо дождя, в Псковской области также усилился ветер.