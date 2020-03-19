Москва, , 06:16 — REGNUM В четверг, 19 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 20 марта в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, 0… +2 °С.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с. В связи с сильным ветром действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °С днём и −3… +2 °С ночью.

В пятницу, 20 марта, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +4… +9 °С. Ночью в регионе ожидается −4… −2 °С.