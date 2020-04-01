Москва, , 09:13 — REGNUM В России второй месяц весны обещает быть тёплым. По данным Гидрометцентра, на европейской части страны средняя месячная температура воздуха ожидается в северной половине территории на 1 °C выше средних многолетних значений; в южной половине территории — близкой к ним.

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При этом количество осадков останется близким к средним многолетним значениям. Однако в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей осадков ожидается больше нормы.

Средняя месячная температура воздуха на большей части азиатской территории ожидается на 1 °C выше средних многолетних значений. При этом на востоке Якутии и Амурской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке эти показатели будут близкими к норме.

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Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества. При этом избыток осадков возможен на севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в Эвенкии, на западе Якутии и в Алтайском крае. При этом в Бурятии и Забайкальском крае, наоборот, осадков ожидается меньше нормы.

В Москве преобладающая температура апреля составляет от — 1 °C до +4 °С в ночные часы. Днём воздух будет прогреваться до + 7…+12 °С.

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