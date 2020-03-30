Москва, , 18:27 — REGNUM На сегодняшний день коммунальные службы Москвы готовы к ухудшению погодных условий, которое в ближайшее время наступит в столице. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности: снегоуборочная техника, комплексные бригады, а также снегосплавные пункты готовы к приёму выпавшего снега», — сказал Бирюков.

Он напомнил, что температура воздуха в столице опустится до — 5 градусов уже к вечеру 30 апреля, а начавшийся снегопад будет продолжаться в ночь на 31 марта. К утру, отметил Бирюков, высота снежного покрова может составить 8 см.